Взятие Курахова позволит быстрее освободить территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

После освобождения города Вооруженные силы России вышли на оперативный простор.

«Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении», — добавили в пресс-службе.

По данным Минобороны, населенный пункт перешел под контроль подразделений «Южной» группировки войск. При освобождении Курахова особо отличились военные 5-й и 110-й мотострелковых бригад.

Вооруженные силы Украины потеряли более 80% личного состава при обороне города. Также ВСУ лишились трех тысяч единиц различного оружия, сообщил RT со ссылкой на Минобороны.