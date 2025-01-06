Украинская армия потеряла в Курахове более 12 тысяч боевиков

Минобороны: потери ВСУ при обороне Курахова составили более 12 тысяч человек

Украинская армия лишилась при обороне Курахова 12 тысяч человек, то есть порядка 80% личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ лишились 40 танков и другой бронетехники, а также трех тысяч единиц различных вооружений

«За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными», — отметили в оборонном ведомстве.

Об освобождении Курахова стало известно 6 января. Для удержания города командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов, общая численность которых достигала 15 тысяч боевиков.

Благодаря контролю над Кураховом войска вышли на оперативный простор, что позволит им ускорить наступление. Также город являлся важным логистическим узлом ВСУ, поэтому тыловое и техническое обеспечение украинских военных на Донецком направлении затруднится. После освобождения Курахова боевики не смогут обстреливать Донецк из артиллерийских систем.