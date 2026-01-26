Сегодня 06:05 Starlink работает на Россию? Новый дрон-призрак «Италмас» бьет по Украине через американские спутники 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

В украинском информационном поле вновь поднялась тревожная волна: новые российские беспилотники-камикадзе получили доступ к американской системе спутниковой связи Starlink. Как же России удалось в очередной раз, минуя все санкции и запреты, обыграть режим Зеленского?

Операция в Кропивницком Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов рассказал об ударе по аэродрому в Кропивницком, где дроны уничтожили украинские вертолеты. По его утверждению, беспилотники снизились для полета на предельно малой высоте над местностью, что исключило их обнаружение наземными радиолокационными средствами. Дроны сначала автоматически обнаружили цели на большом расстоянии, а затем перешли на ручное управление для точного прицеливания. Украинская сторона также не зафиксировала в районе атаки привычные БПЛА-ретрансляторы. Эти аппараты обычно строят специальные mesh-сети для увеличения дальности управления ударными дронами. По словам Бескрестнова, все это говорит о том, что российские дроны использовали связь через американскую спутниковую систему Starlink.

Фото: РИА «Новости»

«Почему русские делают многое быстрее нас? Почему они мгновенно масштабируют наши же решения быстрее нас? Может быть, с нами что-то не так?» — сетовал Бескрестнов, вступая в должность 25 января. Портрет скрытного охотника По всей видимости, речь идет о новом российском барражирующем боеприпасе БМ-35 «Италмас». Частная компания Zala Aero Group разработала этот дрон в инициативном порядке и уже начала его поставки в войска. Конструкторы создали аппарат по схеме «летающее крыло» из композитных материалов. А чтобы повысить скрытность, снизив тепловое излучение дрона, применили компоновку с носовым двигателем и тянущим винтом применили для постоянного обдува корпуса. Еще больше затруднила работу украинских средств обнаружения способность огибать рельеф местности, которая позволила дрону летать на предельно малой высоте. В итоге «Италмас» превратился в малозаметный дальнобойный боеприпас с радиусом действия более 200 километров.

Фото: РИА «Новости»

Основной задачей «Италмаса» стала охота на важные цели в глубоком тылу. Его жертвами теперь могут стать артиллерийские системы, установки ПВО, включая американские Patriot, и командные пункты. Таким образом вражеской артиллерии придется отходить гораздо дальше от линии фронта, избегая зоны контроля БМ-35 и оставляя незащищенной непосредственно линию боевого соприкосновения. «Железная логика» глобального рынка По данным западных СМИ, на одном из сбитых дронов типа БМ-35 обнаружили не менее 40 компонентов иностранного производства. Это детали из Китая, Тайваня, США и Швейцарии, которые представляют собой стандартизированную электронику, доступную на общемировом рынке. Вот тут-то и кроется истинная причина тревоги украинских военных и гражданских чиновников. Оказалось, российская промышленность даже в условиях санкций сохранила способность выстраивать устойчивые логистические цепочки поставок.

Фото: РИА «Новости»

Ну, а использование коммерческого спутникового терминала — лишь вопрос инженерной задачи, с которыми, как показывает многолетний опыт, российские специалисты справляются легко. Не Starlink единым Украинские военные эксперты зафиксировали не изолированный факт, а устойчивую тенденцию. Она демонстрирует способность российской промышленности к быстрому заимствованию, интеграции и, что критично, массовому масштабированию новых решений. И настоящей причиной нервной реакции является осознание, что технологическая инициатива на поле боя удерживается благодаря гибкости, скорости и фундаментальной промышленной устойчивости России.