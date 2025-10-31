Чудо-дрон «Италмас». Путин вывел в небо секретное оружие: на кого охотится Изделие-54

Киев получил новый повод для реального беспокойства — стальной цветок, что вырос на удмуртской земле и распустился очищающим пламенем над позициями ВСУ. Над всей Украиной барражируют новые российские дроны — уникальные беспилотники «Италмас». Чем они опасны и почему на Банковой беспокоятся, что целью таких БПЛА может стать определенный человек?

Его одобрил лично Путин

Поставки нового БПЛА уже начались в российскую армию. Свое название «Италмас» получил по-удмуртски в честь небольшого полевого цветка, символа республики.

На поле боя этот «цветочек» распустился грозным оружием. Изделие-54 быстро привлекло к себе повышенное внимание благодаря сочетанию большой дальности, скрытности и разрушительной силы.

Разработчиком дрона стала частная компания Zala Aero (группа компаний «Калашников»), ее ижевское предприятие «Аэроскан». Проект — инициативная разработка этого предприятия, генеральный конструктор которого придумал и знаменитые «Ланцеты».

На завод «Аэроскан» в октябре 2023 года приезжал российский президент Владимир Путин.

Главе государства продемонстрировали новейшие разработки, а за его спиной на стенде журналисты заметили крупный планер нового беспилотника, похожего на уже известные «Герани».

Как устроен беспилотник «Италмас»

«Италмас» представляет собой ударный дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) по схеме «летающее крыло».

Его внешняя компоновка стандартна для такого типа дронов. Схему «летающее крыло» использовали ранее и иранские, и израильские конструкторы.

Планер «Италмаса» изготовлен из композитных материалов, благодаря чему дрон сложнее заметить. Кроме того, он крайне дешев в производстве.

Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он установлен в носовой части, здесь же стоит вращающий двухлопастной тянущий винт.

Подобная компоновка — уникальная особенность «Италмаса», отличающая его от «Гераней» и многих аналогов. Постоянный обдув аппарата воздухом при полете снижает его тепловое излучение, навести на него средства ПВО сложнее.