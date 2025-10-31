Чудо-дрон «Италмас». Путин вывел в небо секретное оружие: на кого охотится Изделие-54
Киев получил новый повод для реального беспокойства — стальной цветок, что вырос на удмуртской земле и распустился очищающим пламенем над позициями ВСУ. Над всей Украиной барражируют новые российские дроны — уникальные беспилотники «Италмас». Чем они опасны и почему на Банковой беспокоятся, что целью таких БПЛА может стать определенный человек?
Его одобрил лично Путин
Поставки нового БПЛА уже начались в российскую армию. Свое название «Италмас» получил по-удмуртски в честь небольшого полевого цветка, символа республики.
На поле боя этот «цветочек» распустился грозным оружием. Изделие-54 быстро привлекло к себе повышенное внимание благодаря сочетанию большой дальности, скрытности и разрушительной силы.
Разработчиком дрона стала частная компания Zala Aero (группа компаний «Калашников»), ее ижевское предприятие «Аэроскан». Проект — инициативная разработка этого предприятия, генеральный конструктор которого придумал и знаменитые «Ланцеты».
На завод «Аэроскан» в октябре 2023 года приезжал российский президент Владимир Путин.
Главе государства продемонстрировали новейшие разработки, а за его спиной на стенде журналисты заметили крупный планер нового беспилотника, похожего на уже известные «Герани».
Как устроен беспилотник «Италмас»
«Италмас» представляет собой ударный дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) по схеме «летающее крыло».
Его внешняя компоновка стандартна для такого типа дронов. Схему «летающее крыло» использовали ранее и иранские, и израильские конструкторы.
Планер «Италмаса» изготовлен из композитных материалов, благодаря чему дрон сложнее заметить. Кроме того, он крайне дешев в производстве.
Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он установлен в носовой части, здесь же стоит вращающий двухлопастной тянущий винт.
Подобная компоновка — уникальная особенность «Италмаса», отличающая его от «Гераней» и многих аналогов. Постоянный обдув аппарата воздухом при полете снижает его тепловое излучение, навести на него средства ПВО сложнее.
В полете дрон управляется парой элеронов на задней кромке крыла, способных менять высоту и курс БПЛА. Маневрировать, словно заправский ас, дрон не умеет — ему это просто не нужно. Корпус беспилотника сделан из легких материалов, он рассчитан только на один результативный боевой вылет.
Тактико-технические характеристики «Италмаса»
«Италмас» относится к классу дальнобойных барражирующих боеприпасов. Полные характеристики этого аппарата засекречены.
Однако основные параметры уже известны из заявлений разработчиков и опыта применения.
- Дальность полета: более 200 километров.
- Скорость полета: порядка 200 километров в час.
- Силовая установка: предположительно, бензиновый поршневой двигатель, мощностью в несколько лошадиных сил. Топливо — бензин, что выгодно отличает дрон от электрических БПЛА по дальности и времени работы.
- Боевая часть: фугасная, массой порядка 30 килограммов взрывчатого вещества. Тут оценки разнятся, разработчики лишь сообщили об «увеличенной боевой нагрузке».
- Наведение и управление: возможно автономный режим по заданному маршруту и операторское управление на конечном этапе. Точные данные о системах навигации не раскрыты, однако заявлено применение элементов искусственного интеллекта.
- Стартовый вес и габариты: точных данных нет. По оценкам экспертов, размах крыла составляет около 2,5 метра, длина аппарата — порядка двух метров при высоте менее 0,5 метра. Взлетный вес может составлять несколько десятков килограммов.
- Способ пуска: пневматическая катапульта. Этот способ старта позволяет быстро и без демаскирующих признаков (нет громкого запуска ракеты или взлета турбореактивного двигателя) отправить дрон в полет. После вылета двигатель обеспечивает горизонтальный полет к цели.
В какие цели метит «Италмас»
Новый дрон российской армии предназначен для ударов по важнейшим целям в глубоком тылу противника. Дальность «Италмаса» позволяет ему устраивать настоящее сафари на артиллерию, РСЗО, точки ПВО и складские помещения. Под ударом и командные пункты.
Предположительно, основными целями «Италмаса» станут артиллерия и бронетехника ВСУ, находящиеся на большом удалении от линии соприкосновения.
Речь идет о таких системах, как американские РСЗО HIMARS, крупнокалиберные гаубицы типа M777 и современные зенитные комплексы (например, IRIS-T, NASAMS, Patriot), которые Украина старается размещать подальше.
До появления в небе Изделия-54 украинские войска могли пользоваться безопасной зоной в 80-90 километрах от линии соприкосновения. Россия ответила модернизацией «Ланцетов», а с приходом «Италмасов» артиллерии ВСУ придется укатиться чуть ли не под Киев.
По оценкам военных аналитиков, «Италмас» идеально подходит для охоты на высокомобильные цели. Или на отдельных командиров, которых теперь не спасет и укрепленный бункер.
Практика применения показала, что одним из удачных вариантов цели для этого дрона являются скопления техники или боезапаса. Взрыв 20-килограммовой боевой части способен вызвать вторичные детонации и пожары, усиливая разрушения.
Получается, что «Италмас» частично заберет задачи, которые раньше приходилось решать более дорогостоящими средствами — теми же «Искандерами».
Почему «Италмас» так опасен для Украины
Новый беспилотник внушает серьезные опасения украинской стороне, и на это есть несколько причин.
«Италмас» прост и дешев в производстве, а значит, может выпускаться массово.
Его корпус выполнен из недефицитных материалов, фанеры, композитов, пластика. Никаких сложных импортных комплектующих, дрон полностью российский, себестоимость намного ниже, чем у ракет, или даже «Гераней».
Следовательно, российская армия может позволить себе применять десятки таких дронов одновременно, не опасаясь истощения производства. Массовый залп дронов-камикадзе способен перегрузить систему ПВО Украины.
Комбинированный авиаудар по схеме «дрон + дрон + ракета» способен отвлечь и прорвать противовоздушную оборону: беспилотники разных типов летят разными маршрутами, заставляя ПВО раскрыть позиции и израсходовать боезапас, после чего по прорехам бьют высокоточные ракеты.
Украинские аналитики уже признавали, что такая тактика может расчистить коридор для «Калибров», «Искандеров» и Х-101, позволяя им достичь целей с минимальным риском перехвата.
Кроме того, «Италмас» обладает повышенной скрытностью. В дополнение к малой радиолокационной заметности он обладает и низким акустическим профилем. В полете дрон тише, чем привычные «Герани», а двигаться может предельно низко над землей, огибая рельеф и не попадаясь радарам.
Знак врагам России
Беспилотник «Италмас» стал знаковым явлением для российского ВПК. Он продемонстрировал, что даже под жестким санкционным давлением российская индустрия способна выдавать высокотехнологичные образцы оружия в кратчайшие сроки.
Этот дрон-камикадзе не имеет прямых аналогов в мире по совокупности характеристик. Фактически, Россия первая создала серийный аппарат, занимающий промежуточное положение между тактическими и стратегическими ударными БПЛА.
Противнику остается только гадать, сколько еще таких «цветочков» расцветет на украинском небе. Одно можно сказать уверенно: с появлением «Италмасов» дальнего радиуса действия у ВСУ не осталось тихих тыловых уголков. Невозможно уже укрыть технику или склады за сотню километров. «Италмас» достанет.