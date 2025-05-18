Стальные клещи под Дзержинском и охота на «Нептун». Что произошло в зоне СВО за неделю

Российские войска в зоне СВО за неделю освободили восемь населенных пунктов, нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и продвинулись вглубь обороны противника. ВСУ на фоне переговоров в Стамбуле активизировались на некоторых направлениях. Что происходило на поле боя за прошедшую неделю — в материале 360.ru.

Освободили восемь населенных пунктов В понедельник, 12 мая, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Котляровка в ДНР. Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи, продолжив продвижение в глубину обороны противника. В начале недели российские войска взяли под контроль село Михайловка в ДНР. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» освободили населенные пункты Торское, Миролюбовка и Новоалександровка. В субботу прошли сообщения об освобождении населенных пунктов Александрополь и Вольное Поле в ДНР. «В настоящее время Вольное Поле полностью контролируется военнослужащими группировки „Восток“. Освобождение данного населенного пункта существенно улучшило тактическое положение наших подразделений на южнодонецком направлении и позволило существенно расширить зону контроля», — сообщили в министерстве обороны. В воскресенье российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Богатырь в ДНР, который был мощным укрепрайоном ВСУ недалеко от границы с Днепропетровской областью. Освобождение этого села нанесло серьезный удар по обороне ВСУ в Южнодонецком направлении.

Уничтожили HIMARS и опорники За неделю Вооруженные Силы России высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве обороны отметили, что удары поразили предприятия ВПК, производящие компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов. Также российские военные поразили пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Подразделения группировки «Север» засекли в Сумской области пусковую установку HIMARS, с которой запускали ракеты по Рыльску в Курской области. Установку уничтожили ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Фото: РИА «Новости»

Расчет реактивных систем залпового огня «Град» Воздушно-десантных войск уничтожили скопление пехоты в опорном пункте ВСУ в окрестностях Часова Яра. «Получив координаты целей, расчеты РСЗО „Град“ костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку», — отметили в оборонном ведомстве. На Краматорско-Дружковском направлении расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск поразил опорник ВСУ около Константиновки. ВС России ударили полным пакетом 122-миллиметровых реактивных снарядов.

На Харьковском направлении по опорнику ВСУ отработали расчеты беспилотников «Молния-1» группировки «Север». Российские дроны преодолели участки воздействия украинских РЭБ. БПЛА спикировали на позиции и и уничтожили их мощным взрывом противотанковой мины ТМ-62 с измененным типом взрывателя. В Сумской области Украины российские «Герани» поразили пункт стоянки техники ВСУ. Российские вертолетчики уничтожили украинскую БМП Bradley производства США и водную переправу попаданием одной легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие-305», сообщили в Ростехе. Экипажи ударных вертолетов могут управлять ракетой на всей траектории полета. Ракета может применяться в любую погоду днем и ночью. «Изделия-305» обладают максимальной защитой от систем РЭБ.

Фото: РИА «Новости»

Сорвали ротацию ВСУ под Харьковым В пятницу операторы дронов Северной группировки войск предотвратили ротацию ВСУ в Харьковской области. Цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов и операторами БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Также российские дроноводы сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении, уничтожив технику и живую силу противника. ВСУ передвигались на багги и квадроцикле. На прошедшей неделе российская армия взяла в клещи боевиков ВСУ в двух населенных пунктах между Димитровым и Дзержинском в ДНР. ВС РФ наступают от шахты «Новодзержинская» вдоль автомобильной дороги в сторону Константиновки. Расчет БПЛА группировки войск «Восток» уничтожил бронетранспортер Stryker, сорвав ротацию украинских подразделений на Южнодонецком направлении. «Цель была поражена FPV-дроном с ночной камерой, после чего загорелась, уцелевший личный состав противника сбежал, бросив раненых и погибших», — говорится в сообщении министерства обороны. На Красноармейском направлении российские подразделения ликвидировали женский расчет операторов БПЛА. Бойцы рассказали, что «обнулили» батальон дроноводов, как потом оказалось — женский. В населенном пункте Новоукраинка российские подразделения уничтожили часть переброшенного в ДНР батальона «Айдар»*. По украинским частям отработали тремя ракетами ФАБ, в результате ликвидировали 15 боевиков ВСУ.

Обмен военнопленными На переговорах в Стамбуле российские и украинские делегации договорились об обмене пленными в количестве 1000 человек на 1000. На следующий день в Киеве заявили, что уже начали работать над списками лиц, которые подлежат обмену в рамках договоренности. «В ближайшее время, начиная с сегодняшнего дня, мы проработаем списки тех лиц, которые должны будут вернуться на родину. У нас есть нормальный опыт работы с российской стороной», — заявил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий. * Запрещенная в России террористическая организация