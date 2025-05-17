ВС России установили контроль над населенным пунктом Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, поселок освободила российская группировка войск «Центр».

Военные атаковали ВСУ в районе населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск. В результате украинская армия потеряла более 490 боевиков, а также танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов представил президенту Владимиру Путину доклад о ситуации в зоне спецоперации. О происходящем также рассказали все командующие группировками.