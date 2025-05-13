Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится в нескольких километрах к востоку от Димитрова (Мирнограда) и Красноармейска (Покровска).

Всего на этом участке фронта за сутки нанесли удары по четырем механизированным, двум штурмовым и егерской бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и трем бригадам нацгвардии. Противник потерял до 470 военных, семь боевых бронемашин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Накануне та же группировка войск освободила поселок Котляровка, находящийся почти у самой границы с Днепропетровской областью Украины. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, на некоторых участках фронта до территории области осталось не более километра.