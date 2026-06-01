Стальной страж неба. Москва показала «Цитадель»: в чем ее уникальность и главное преимущество

Россия вывела в поле стального стража, способного в секунды распылять на молекулы любые дроны. Тактика ВСУ против «Цитадели» бессильна: что же скрывает стальная броня охотника, рев пушек которого может заставить задуматься любого противника.

Что такое «Цитадель» Публике грозного защитника неба представили в Подмосковье. В отличие от громоздких систем прошлого, «Цитадель» — компактный роботизированный огневой модуль, вооруженный свирепой 30-миллиметровой пушкой. Речь идет об автоматизированной системе, объяснил 360.ru историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов. «Все завязано на зенитную автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Главное достоинство в том, что используется запрограммированный снаряд. То есть определяется с помощью оптико-электронной станции дальность до цели, определяются ее координаты, и снаряд либо попадает в цель, либо подрывается рядом. При этом образуется облако шрапнели, которое уничтожает дрон», — разъяснил Кнутов. Чем уникальна «Цитадель» Разработчики ЗАК-30 отказались от концепции подавления цели волной огня. Стрелять в белый свет как в копеечку оператору больше не придется. Боекомплект комплекса составляет 300 снарядов, каждый из них бьет с хирургической точностью. Роботизированная система наведения мгновенно просчитывает траекторию полета дрона, определяет вектор движения и вычисляет идеальную точку в пространстве для встречи снаряда с целью.

Беспилотники самолетного типа такие снаряды поражают на дистанции в километр. Малоразмерные мультикоптеры не подлетят к «Цитадели» ближе, чем на 800 метров. Как Россия выбила почву у ВСУ из-под ног В последние месяцы ВСУ пытаются использовать тактику налетов роями дронов. Украина рассчитывала на то, что Россия будет использовать против них тяжелые зенитные ракеты, что просто невыгодно. «Цитадель» экономическую проблему решает идеально. Стоимость одного выстрела из ЗАК-30 существенно ниже цены самого дрона, уничтожить беспилотник вполне реально двумя-тремя пусками. «Стрельба „Цитадели“ ведется по FPV-дронам, либо по дронам на небольших высотах, максимум три-четыре километра. ЗАК-30 может уничтожать и беспилотные аппараты самолетного типа, если они идут на предельно малых высотах. Это позволяет перехватывать БПЛА, которые пытаются пробраться в отдаленные уголки России», — добавил Юрий Кнутов. Боевой хирург на страже неба Секрет невероятной точности «Цитадели» кроется в передовой отечественной микроэлектронике и уникальных баллистических алгоритмах. Снарядом ЗАК-30 попадать прямо по беспилотнику необязательно. Еще перед выстрелом «Цитадель» рассчитывает точку подрыва на траектории БПЛА, чтобы поставить перед ним непреодолимую стену поражающих элементов. В тот микроскопический промежуток времени, когда боеприпас срывается с места и летит по каналу ствола, специальное индукционное кольцо на дульном срезе бесконтактно передает на его микрочип задачу. Баллистический компьютер комплекса за доли секунды рассчитывает время полета до цели.

При этом осколки не разлетаются хаотично, как у обычного фугаса. Боеприпас «Цитадели» выстреливает вперед плотный направленный конус шрапнели. Внутри каждого 30-миллиметрвого снаряда скрыта плотная укладка из сотен тяжелых, сверхпрочных микро-осколков. Радиус гарантированного поражения осколков снаряда ЗАК-30 составляет до пяти метров. Плотность шрапнели настолько высока, что беспилотник просто разбирает на части прямо в воздухе. «Цитадель» против «тактики роя» Комплекс «Цитадель» способен полностью нивелировать успешность тактики роя беспилотников. ЗАК-30 может работать в полностью автоматическом режиме. Его цифровой разум самостоятельно ранжирует цели, перенацеливание пушки происходит с молниеносной быстротой. Чтобы обнаружить, захватить и полностью стереть из воздушного пространства слаженную группу из 10–15 атакующих беспилотников, российскому роботу требуется всего 20–40 секунд непрерывной работы.

За счет высокой скорострельности можно поражать не один дрон, а сразу несколько. ЗАК-30 в воздухе находит стаи БПЛА и по очереди, но с большой скоростью, их уничтожает, благодаря своему программируемому снаряду. Юрий Кнутов

Не поможет беспилотникам ВСУ и плохая погода. Радиолокационная станция комплекса находит цели на больших дистанциях, вычисляя их по специфическому движению лопастей в воздухе. Когда дело доходит до точного прицеливания в тумане, включается оптико-электронная система с ИК-каналом. Двигатели и аккумуляторы любого летящего дрона неминуемо нагреваются, светясь в инфракрасном спектре яркими факелами на фоне холодной влаги. ОЭС безошибочно захватывает эти тепловые маркеры. «Если это не электрический дрон, значит будет излучать тепло. Еще во времена СССР на зенитно-ракетные комплексы устанавливались телевизионные оптические визоры, которые видели бомбардировщик за 50 километров, а истребитель за 25. На этот счет у нас наработки очень большие, используются давно», — рассказал Кнутов.

Цифровая броня ЗАК-30 ЗАК-30 умеет связываться с командными пунктами по защищенным оптоволоконным кабелям, которые физически невозможно заглушить никакими помехами. Комплекс обладает абсолютной автономностью. Если связь с внешним миром прервется, искусственный интеллект примет решение сам. Собственный баллистический вычислитель и пассивные ИК-каналы наведения позволяют ему вести бой в полной радиотишине. «Цифровые РЭБ действуют в основном против РЛС. Оптико-электронная станция такому воздействию не подвержена. Против ЗАК-30 нужно ставить другие помехи, оптические помехи с помощью лазера, с помощью дымовой завесы, аэрозолей. Но это требует больших ресурсов. Прикрывать такую атаку должен какой-то большой дрон, а он становится целью и поражается в первую очередь», — рассказал военный историк. Железный купол над Россией Зенитный комплекс нового поколения идеально подойдет для защиты стратегических целей. НПЗ, КБ, электростанции и оборонные предприятия под куполом «Цитадели» смогут спокойно работать при любом налете беспилотников. ЗАК-30 отличается модульной архитектурой, что позволяет за часы разворачивать его на подготовленных позициях, будь то крыши цехов или специальные вышки. «Развернуть подобную систему можно быстрее, чем за минуту. Одна установка крупный НПЗ не прикроет, но железнодорожную станцию, или склад, или другой важный объект — вполне. Обеспечивать безопасность того же завода будут несколько таких комплексов», — предположил Кнутов.

Один огневой модуль надежно закрывает купол радиусом до 1000 метров. Для защиты гигантских промышленных конгломератов несколько таких модулей объединяются в единую сеть, управляемую с командного пункта, который может находиться на удалении до километра. ЗАК-30 можно установить и на колесные, или гусеничные шасси. Появление мобильной версии «Цитадели» позволит прикрывать танковые колонны прямо на марше.

Я думаю, что ближайшая перспектива — это использование дрона «Курьер», который фактически является роботом наземным. Установка ЗАК-30 на «Курьера» позволит создать роботизированную платформу, способную с минимальным участием операторов поражать цели. Юрий Кнутов

Проверено на СВО? «Цитадель» — командный игрок. Она легко интегрируется в единую эшелонированную систему противовоздушной обороны страны. Комплекс может получать целеуказание от мощных РЛС дальнего обнаружения, систем С-400, «Тор» или комплексов контроля воздушного пространства. «„Цитадель“ таким образом и создавалась, чтобы ее можно было подключить к единой информационной системе противовоздушной обороны. И при необходимости осуществлять автоматическое наведение орудий на те цели, которые двигаются в направлении прикрываемого объекта», — объяснил Юрий Кнутов. В «Ростехе» заявили, что ЗАК-30 уже опробована в реальных условиях. Комплекс подтвердил свою эффективность в борьбе против различных типов беспилотников. Аналитическое издание Defense Express сравнила российскую «Цитадель» с немецкой системой Skynex и отметило высокую стоимость комплекса ФРГ. Редакция DE предположила, что ЗАК-30 может угрожать тактике Украины с использованием роев дронов, что в целом делает бесполезным насыщение ВСУ дешевыми беспилотниками западных стран — членов НАТО.