Новейший зенитный комплекс «Цитадель» поставят на колесную платформу

Новейшие зенитный комплекс «Цитадель» планируют поставить на колесную платформу, сделав его мобильным. Об этом ТАСС рассказал источник в ОПК.

«Планируется производство комплекса на колесной базе „Урала“», — отметил собеседник агентства.

Мобильная версия будет состоять из нескольких грузовиков с боевыми модулями и грузовик с радиолокационной станцией.

Новейший ЗАК-30 «Цитадель» оснащен 30-миллиметровой пушкой и предназначен для защиты стационарных объектов от беспилотников различного типа. Артиллерийский комплекс использует снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем. В боевой комплект одного модуля входят 300 боеприпасов. Расчет ЗАК-30 составляет пять человек.

Комплекс разработали специалисты Ростеха. «Цитадель» впервые представили на I Международном форуме по безопасности, который недавно прошел в Подмосковье.