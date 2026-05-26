На Международном форуме в Подмосковье впервые показали комплекс «Цитадель»
Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» впервые представили на I Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС.
Комплекс разработали специалисты Ростеха. Цитадель оснастили 30-миллиметровой пушкой ЗАК-30 и обзорной радиолокационной станцией.
В боевой комплект одного модуля входят 300 боеприпасов. Разработчики уточнили, что зона поражения БПЛА самолетного типа по наклонной дальности доходит до километра.
Расчет комплекса составляет пять человек. Пункт управления «Цитаделью» может находиться в километре от нескольких боевых модулей.
