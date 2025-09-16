Российские войска продолжают наступать в Днепропетровской области. Активные боевые действия фиксируют на двух основных участках. В основном военные идут по линии сел Новоселовка, Березовое, Сосновка и Новониколаевка с протяженностью фронта более 16 километров.

Официальный Киев молчит

Накануне народный депутат Марьяна Безуглая заявила о наступлении ВС России в Днепропетровской области. Генштаб ВСУ не стал разъяснять детали обстановки ни президенту страны Владимиру Зеленскому, ни народу, отметили в материале издания Страна.ua.

На следующий день украинское командование опровергло заявление Безуглой и заявило, что российская армия в этой области не продвигается.

Однако украинские военные паблики зафиксировали совершенно противоположную информацию. Появились новости о наступлении солдат в Днепропетровщине. Военные действия не «стремительные», но бои идут на двух участках фронта.