Скрывать больше нельзя. Потеря Запорожья и Днепра — главная угроза для Украины
Страна.ua: наступление России в Днепропетровской области стало угрозой для ВСУ
Российские войска продолжают наступать в Днепропетровской области. Активные боевые действия фиксируют на двух основных участках. В основном военные идут по линии сел Новоселовка, Березовое, Сосновка и Новониколаевка с протяженностью фронта более 16 километров.
Официальный Киев молчит
Накануне народный депутат Марьяна Безуглая заявила о наступлении ВС России в Днепропетровской области. Генштаб ВСУ не стал разъяснять детали обстановки ни президенту страны Владимиру Зеленскому, ни народу, отметили в материале издания Страна.ua.
На следующий день украинское командование опровергло заявление Безуглой и заявило, что российская армия в этой области не продвигается.
Однако украинские военные паблики зафиксировали совершенно противоположную информацию. Появились новости о наступлении солдат в Днепропетровщине. Военные действия не «стремительные», но бои идут на двух участках фронта.
Куда продвигается российская армия
Протяженность перового участка — по линии сел Новоселовка, Березовое, Сосновка и Новониколаевка — более 16 километров, глубина клина российской армии, по оценке «Страна.ua» — до 10.
Одновременно южнее ВС России продвигаются уже в Запорожской области, по линии Ольговского и Новоивановки. Эти смежные направления сформировали единую линию фронта около 25 километров.
Второй участок длиной приблизительно в пять километров — в Днепропетровской области. Он находится севернее, в районе деревень Ивановка и Филия.
Что планируют ВС России на Украине
Бойцы двигаются на запад условно вдоль трассы Донецк — Запорожье. В случае успеха смогут войти в тыл украинской группировке, которая обороняет фронт в Запорожской области по линии Гуляйполе — Орехов — Степногорск.
Продвижение российских войск к Запорожью и Днепру представляет наибольшую угрозу для ВСУ на фронте, потому что эти города стали критически важными логистическими узлами и являются ключевыми промышленными регионами.
Одно только приближение линии фронта к ним фактически парализует работу из-за угрозы дронов, что резко ослабит экономический и оборонный потенциал Украины.
Ситуация наберет особенно печальные для Киева обороты, если в украинских частях накопятся проблемы и фронт прорвут. В регионе практически нет густых лесов, поэтому остановить российские войска будет гораздо тяжелее, чем в Донбассе.