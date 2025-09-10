Киев отправил спешно сформированные резервы в сторону населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатки в Харьковской области из-за успешного продвижения российских войск в районе Волчанска. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«Северо-западнее населенного пункта Хатнее — в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области — отмечено увеличение концентрации войск ВФУ», — заявил он.

По предварительным данным, в район прибыла усиленная батальонно-тактическая группа украинской армии. Подразделению поручили не допустить продвижение российских военных и прикрыть фланг ВСУ около Волчанска, объяснил эксперт. По его словам, группу сформировали только месяц назад.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что ВС России продолжают активно наступать по основным направлениям фронта. За сутки зафиксировали успехи на Купянском и Покровском направлениях.