На Украине вновь прогремела серия мощных взрывов. Наибольшим разрушениям, как свидетельствуют источники координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, подверглись Черниговский и Харьковский районы. Также прилеты фиксировали в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Запорожской областях.Удары осуществляли поэтапно с задействованием БПЛА и баллистических ракет.

Военные объекты бомбили 24 часа Наиболее интенсивные атаки зафиксировали в Нежине. Как отметили источники Лебедева, военные объекты в городе бомбили круглосуточно. По итогу были уничтожены две точки дислокации курсантов, а также укрепления подразделений Национальной гвардии. Сумская область тоже подверглась обстрелам: были попадания баллистических ракет, сработали украинские средства ПВО. Масштабными были ночные обстрелы и в Харьковская область. Череда взрывов произошла в различных районах области, в том числе в Великом Бурлуке. Удары наносили последовательно, поэтому начались перебои в работе военных объектов ВСУ.

Фото: Flugabwehrsystem IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

ПВО Украины уже не выдерживает На южном направлении атаки затронули Херсон и Запорожье, а также цели в Днепропетровской области. Хоть и удары были точечными, они показали: украинская сторона вынуждена поддерживать ПВО в состоянии постоянной готовности, что снижает эффективность. Аналитики подчеркивают, что общая стратегия указывает на психологическое воздействие: многоэтапные атаки вынуждают Киев действовать в условиях стресса и рассредоточивать силы.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В будущем удары станут серьезнее Однако ситуация в Нежине все же выделяется на общем фоне — здесь удары были сконцентрированы на критически важных военных объектах, поражение которых нанесло значительный урон ВСУ. По данным источников Сергея Лебедева, разведывательные дроны активно работали на протяжении последних 24 часов, сея панику в различных областях Украины. Специалисты полагают, что текущие удары являются лишь подготовительной фазой. Скоро может начаться более мощная атака, в ходе которой число целей существенно превысит сотню, как это происходило ранее. Вероятно, удары затронут и западные регионы. Из Львова поступила информация о продолжении работы бронетанкового завода и авиаремонтного комплекса, что делает их потенциальными целями.

Фото: РИА «Новости»

Россия готовит мощный ответ Возможно, мощные удары станут ответной мерой на атаки ВСУ против российских нефтеперерабатывающих заводов, а также на угрозы президента Украины Владимира Зеленского о намерении продолжить удары по нефтяным объектам России. «Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок», — говорил глава киевского режима. Вместе с этим зафиксировали увеличение активности украинской авиации. Используют аэродромы по обеим сторонам Днепра. Это тоже может спровоцировать ответные действия со стороны России. «Ожидаем, что ответ со стороны российского Генштаба будет кратно, на порядки превосходить тот ущерб, который содержится в грозах укрофюрера», — заявил военный эксперт Юрий Баранчик. Поступают и более тревожные сообщения: согласно данным Лебедева, украинцы планируют провокацию на границах с Польшей и Румынией.