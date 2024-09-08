Спецназ «Ахмат» уничтожил три пикапа и микроавтобус с бойцами ВСУ под Курском

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил три пикапа и один ББМ ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил шесть единиц украинской техники в Курской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«За день <…> уничтожили <…> один ББМ (боевая бронированная машина — прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие», — объяснил он.

Также командир спецназа «Ахмат» заявил, что за прошедшие сутки российские военные ликвидировали большое количество живой силы противника на Курском направлении.

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы «Ахмата» подбили два танка, два дрона, два миномета, один автотранспорт и одну артиллерийскую установку ВСУ в Курской области. По его словам, уничтожили дроны «Баба-яга» и «Лелека». До этого Алаудинов сообщил об уничтожении украинской артиллерийской установки М777 и трех минометов.