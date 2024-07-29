Безвозвратные потери ВСУ в ходе специальной военной операции превысили 700 тысяч человек. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно», — сказал он.

До этого Алаудинов рассказал, что ВСУ утратили контроль над первой линией обороны на участке Славянск — Краматорск — Константиновка, а российские войска получили возможность маневрировать в разных направлениях, выбивая украинских боевиков со всех позиций, где они давно сидят.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому остались только два пути — политическое урегулирование или смерть. В первом случае речь идет о капитуляции украинского режима.