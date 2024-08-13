Атаку ВСУ на Курскую область назвали терактом

Медведев предупредил о жестоком наказании Украины за атаку Курской области

Власти Украины понесут заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курскую область. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе общения с региональным отделением партии и волонтерами МГЕР.

Политик напомнил, что ситуацию в регионе уже оценил президент России Владимир Путин.

«Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия, включая руководство киевского националистического режима», — привела заявление Медведева пресс-служба «Единой России».

Он добавил, что партия направила в пострадавший регион большие объемы гуманитарной помощи. Первый зампред Совбеза России призвал обеспечить волонтеров, выезжающих в опасные районы, машинами и средствами защиты.

«Организация такого рода работы — это отдельная и, скажем честно, непростая задача, которая выполняется в условиях высокого риска, связанного с террористическими акциями Украины», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что помощь и поддержку жителям Курской области продолжат оказывать до тех пор, пока это требуется.