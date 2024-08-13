Атаку ВСУ на Курскую область назвали терактом
Медведев предупредил о жестоком наказании Украины за атаку Курской области
Власти Украины понесут заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курскую область.
С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе общения с региональным отделением партии и волонтерами МГЕР.
Политик напомнил, что ситуацию в регионе уже оценил президент России Владимир Путин.
«Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия, включая руководство киевского националистического режима», — привела заявление Медведева пресс-служба «Единой России».
Он добавил, что партия направила в пострадавший регион большие объемы гуманитарной помощи. Первый зампред Совбеза России призвал обеспечить волонтеров, выезжающих в опасные районы, машинами и средствами защиты.
«Организация такого рода работы — это отдельная и, скажем честно, непростая задача, которая выполняется в условиях высокого риска, связанного с террористическими акциями Украины», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что помощь и поддержку жителям Курской области продолжат оказывать до тех пор, пока это требуется.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска перекрыли все участки передвижения украинских боевиков в Курской области.
Он добавил, что сейчас началась зачистка населенных пунктов, куда успели зайти ВСУ. По его оценке, общие потери противника оказались самыми высокими с начала проведения специальной военной операции.