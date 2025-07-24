Самый масштабный удар ВСУ по Сочи за все время СВО. Что известно о последствиях атаки

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись масштабной атаке украинских БПЛА. Один из дронов попал по нефтебазе на федеральной территории Сириус. ВСУ устроили массированный обстрел сразу после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Что известно о налете и его последствиях — в материале 360.ru.

Атака ВСУ на Сочи 24 июля По данным Минобороны, в период с 20:40 23 июля до 1:40 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 39 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников сбили над Черным морем — 21 аппарат. «Одиннадцать — над акваторией Азовского моря, семь — над территорией Краснодарского края», — уточнили в министерстве. Жители и гости Сочи ночью услышали до 20 взрывов. Они прогремели в разных районах — от Мамайки до Адлера, в том числе в Хосте, Дагомысе, Веселом и Сириусе.

Фото: РИА «Новости»

Жертвы и разрушения Очевидцы сообщили о работе средств ПВО в Сочи около 1:00. Из-за падения обломков БПЛА погибли две женщины. «В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. На место ЧП прибыли специальные и экстренные службы.

Фото: Медиасток.рф

Также из-за падения обломков дрона произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание затронуло четыре гаража на Авиационной улице. Пламя распространилось на 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован в 2:51. На месте возгорания, по предварительной информации, пострадавших нет. оперштаб Краснодарского края

Что известно об атаке на Сириус Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о работе ПВО также около часу ночи в своем Telegram-канале. Он призвал жителей отойти от окон и по возможности спрятаться. В 1:51 Плишкин заявил о прилете по нефтебазе на Таврической улице. «Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал он.

Интересно Федеральную территорию Сириус образовали в 2020 году на базе олимпийской инфраструктуры в Имеретинской низменности. Это первая в России территория с особым публично-правовым статусом, находящаяся вне административного подчинения субъектам федерации. Решение о создании ФТ Сириус оформили федеральным законом. Федеральную территорию Сириус образовали в 2020 году на базе олимпийской инфраструктуры в Имеретинской низменности. Это первая в России территория с особым публично-правовым статусом, находящаяся вне административного подчинения субъектам федерации. Решение о создании ФТ Сириус оформили федеральным законом.

Глава администрации Сириуса сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в 03:10. «Работают коммунальные и специальные службы. В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома», — подчеркнул Плишкин. Он призвал население не выкладывать в Сеть фото и видео атак, работы средств ПВО и защиты объектов, так как информацию может использовать вражеская сторона. В результате атаки на Сириус пострадали 11 человек, сообщил Вениамин Кондратьев. «Четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь», — написал он.