В Сириусе вражеский БПЛА упал на нефтебазу

Беспилотник атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус. Об этом сообщил глава ФТ Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале .

По его словам, удар пришелся по объекту на улице Таврическая. Плишкин призвал жителей избегать поездок в этот район и не приближаться к месту происшествия.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется», — добавил чиновник.

Он посоветовал гражданам не подходить к окнам и соблюдать меры безопасности.

Ранее местные жители рассказали, что над Сочи прогремели по крайней мере пять взрывов. В городе объявили тревогу по беспилотникам.

Также угрозу атаки БПЛА объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Главы регионов предупредили жителей и попросили сохранять осторожность.