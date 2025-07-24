За ночь силы ПВО сбили 39 беспилотников Украины над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«21 — над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря, семь — над территорией Краснодарского края», — заявили в ведомстве.

Ночью в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края заявили, что обломки БЛПА упали в Адлерском районе Сочи. В результате происшествия погибла женщина. Еще одна местная жительница пострадала. Обе находились на улице во время налета дронов.

Пострадавшую отправили в больницу. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Туристов в городе эвакуировали из отелей после атаки БПЛА. Очевидцы рассказали, что в районе 01:00 слышали взрывы. Сработала система противовоздушной обороны.