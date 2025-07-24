Около пяти взрывов прогремело над Сочи, работает система ПВО

В небе над Сочи прогремело не менее пяти взрывов, работает система ПВО. В городе объявили тревогу по беспилотникам.

По информации Telegram-канала Shot, в небе над городом прогремело не менее пяти взрывов. Горожане рассказали, что видели яркие вспышки над морем и центральным районом города. В работе интернета заметили перебои.

«Жуткий взрыв разбудил. И вот только что — еще один», — сообщила 360.ru жительница Сочи.

Местные жители сообщили о грохоте в небе от работы ПВО.

«Над Сириусом только что прошел дрон в сторону Сочи и взорвался через минуту», — сообщил военкор Александр Коц.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и пуск самолетов. Как заявил представитель Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По сообщению Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский дрон, 10 из них — над акваторией Черного моря.