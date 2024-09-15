Сегодня 23:27 «Ручки тряслись». Девушка-командир с позывным Ведьма рассказала о первом штурме Девушка-командир с позывным Ведьма назвалась медиком, чтобы попасть на СВО 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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В зоне спецоперации женщины служат не только в санчасти. Командиром одного из штурмовых взводов стала Кристина с позывным Ведьма. Она рассказала 360.ru, как хитростью попала в армию, получила первый боевой опыт и теперь командует суровыми мужчинами.

«Долгое время пыталась пойти в армию, но в военкоматах мне отвечали, что задач на девушек нет. В России брали только медиков. Короче, я наврала, что я медик», — сказала она.

Девушке удалось встретиться с ротным и уговорить посмотреть, на что она способна. Ведьма призналась, что лишь пыталась внушить, что умела стрелять. Формально она так и осталась медиком, но стала штурмовиком, а через год возглавила взвод.

Боевому искусству Ведьму обучил командир первой роты с позывным Воробей, рассказал 360.ru ее сослуживец, командир группы эвакуации с позывным Консул. По его словам, мужчина разглядел в ней что-то и не ошибся.

Фото: РИА «Новости»

«Люди у нас легендарные. Те, кого нет. Допустим, Воробья, который Ведьму учил и воспитывал. <…> Ну, девчонка на войне, кому она нужна? Кто-то пойдет, споткнется. Он в ней рассмотрел, и она взяла от него самое лучшее», — рассказал мужчина. Первый бой Кристина вспомнила свой дебютный штурм. В тот день она увидела в действии мину калибра 120 миллиметров — снаряд закинули под окно, и девушку отбросило, пошел дым. Собеседница 360.ru призналась, что в тот момент не понимала, что происходит.

Я старалась смотреть во все окна, куча раций в руках. У меня ручки тряслись, автомат для меня тяжелый, я к этому всему не привыкла. В какой-то момент я поворачиваюсь и вижу, как у меня за спиной, мимо окна проходит пехота. И я понимаю, что это ушла группа с соседнего дома. Я осталась одна. Ведьма Командир штурмового взвода

Спустя время подоспел ротный. Вдвоем они провели под плотным огнем артиллерии один час 40 минут. Выйти удалось лишь во время контратаки. Обстановка во взводе Отношения с сослуживцами у Ведьмы сложились. Она назвала своей главной задачей заботу о вверенных бойцах. «Как они там пойдут, а что, если вот так, а будет вот так. Это же мои парни, это же столько переживаний. Парни молодцы, субординация присутствует. Они понимают, что если командир сказал, значит, нужно», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Консул подтвердил, что она очень переживает за подчиненных. Он сказал, что Ведьма постоянно на связи, и может десятки раз позвонить, узнавая, куда увезли раненых и в каком они состоянии. Например, недавно один из «ведьмовских» парней получил тяжелые ранения от атаки дроном «Баба-яга». Жизнь после СВО Оба командира по завершении спецоперации готовы продолжить службу. Ведьма призналась, что, как и любая женщина, хотела бы создать семью, но пока сосредоточилась на работе. «Вероятнее всего, продолжу дальше служить. В личной жизни хотелось бы все-таки, чтобы, наверное, все наладилось, все-таки каждая девочка хочет семью. Пока я полностью погрузилась в работу сейчас, не до каких-то личных отношений. Не время просто», — сказала она. Консул далеко не загадывает. Он допустил, что вернется на родину или заключит новый контракт. Мужчина рассказал, что в тылу у него осталась дочь — ровесница девушки-командира штурмового взвода.