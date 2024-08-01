Победа России в специальной военной операции вполне может стать новым официальным праздником «9 Мая». Для приближения новой даты российские военные принимают участие в боях. Как сообщил KP.RU со ссылкой на радио «КП», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в своей поддержке бойцов на передовой сегодня объединились все жители страны, которые оказывают им помощь.

«Девятое мая наступит обязательно​​​. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сегодня каждый россиянин восхищается и гордится российскими военными.

Ранее Песков назвал еще одной мерой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей указ президента России Владимира Путина о введении выплаты в 400 тысяч рублей за заключенный контракт с Министерством обороны. В тексте документа также содержится рекомендация региональным властям увеличить выплату бойцам на такую же сумму.