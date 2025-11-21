Резкий финал, и ЕС в тупике: экстрасенс раскрыла, что будет с Европой после окончания СВО
Накануне Вашингтон представил главе Украины Владимиру Зеленскому новый мирный план, который, по некоторым данным, он может подписать до 27 ноября. Кажется, что Киев еще никогда не был так близок к капитуляции, как сейчас, хотя одновременно звучат опасения, что он еще может пробовать сопротивляться при поддержке Европы. Впрочем, экстрасенс Аделина Панина ранее предупреждала, что конец конфликта станет неожиданным, а у ЕС, несмотря на недовольство, не останется никакого выбора.
Когда завершится СВО
Ясновидящая уверена: Украина в скором времени действительно капитулирует, а звезды гарантировали успех Москвы, рассказала она в беседе с MK.RU. По словам Аделины, ситуация на территории присоединенных регионов находится на финальной стадии и российские войска завладели там инициативой, которую никто не сможет отнять.
«Никакие новые поставки вооружений ситуацию не изменят. Как я уже неоднократно говорила, наши недоброжелатели стараются всеми силами затянуть боевые действия. Пока у них это получается. Но есть огромная вероятность, что ситуация с СВО полностью завершится в 2026 году», — сказала Панина.
Однако не все в ее пророчестве так однозначно.
Европу поставят в тупик
По словам экстрасенса, характер окончания украинского кризиса будет резким и неожиданным. Итоговая договоренность удивит европейские страны, которые вставляли России палки в колеса.
Мир ждет волна возмущений европейских лидеров, однако поля для маневров у них не останется.
При этом сама Россия, предположила ясновидящая, не сможет в полной мере насладиться плодами своей победы. Их будто бы присвоят некие оппоненты. О каком именно сценарии может идти речь, Аделина не раскрыла.
«Будет некая итоговая договоренность, которая удивит европейские страны. В особенности те, которые все это время выступали против нашей страны и пытались вставлять ей палки в колеса. Конечно же, европейские политики будут очень сильно недовольны. Будут возмущения, но варианта выбора у них не останется», — предупредила она.
Что стоит за новым мирным планом США
Предсказания Паниной сложно рассматривать в отрыве от текущего политического контекста. Появление нового мирного плана от администрации американского президента Дональда Трампа стало серьезным сигналом.
Он свидетельствует о том, что Запад начинает прорабатывать варианты завершения конфликта, которые могут оказаться далеки от первоначальных целей Киева.
Согласно пунктам из нового плана, которые опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, предлагается де-факто признать Крым, Луганск и Донецк российскими, постепенно снять санкции с России и передать 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление Украины.
В Вашингтоне надеются, что Зеленский подпишет документ до Дня благодарения, после чего его передадут в Москву.