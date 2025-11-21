Накануне Вашингтон представил главе Украины Владимиру Зеленскому новый мирный план, который, по некоторым данным, он может подписать до 27 ноября. Кажется, что Киев еще никогда не был так близок к капитуляции, как сейчас, хотя одновременно звучат опасения, что он еще может пробовать сопротивляться при поддержке Европы. Впрочем, экстрасенс Аделина Панина ранее предупреждала, что конец конфликта станет неожиданным, а у ЕС, несмотря на недовольство, не останется никакого выбора.

Когда завершится СВО

Ясновидящая уверена: Украина в скором времени действительно капитулирует, а звезды гарантировали успех Москвы, рассказала она в беседе с MK.RU. По словам Аделины, ситуация на территории присоединенных регионов находится на финальной стадии и российские войска завладели там инициативой, которую никто не сможет отнять.

«Никакие новые поставки вооружений ситуацию не изменят. Как я уже неоднократно говорила, наши недоброжелатели стараются всеми силами затянуть боевые действия. Пока у них это получается. Но есть огромная вероятность, что ситуация с СВО полностью завершится в 2026 году», — сказала Панина.

Однако не все в ее пророчестве так однозначно.