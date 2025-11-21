Кремль отреагировал на мирный план Трампа по Украине

Песков: Москве не сообщали о согласии Киева вести переговоры по плану Трампу

Москве пока не сообщали о согласии главы киевского режима Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел журналист Life.ru Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Нет подтверждения, что информация в иностранных СМИ о готовности Киева вести переговоры, пунктах плана, <…> датах возможного подписания имеет отношение к реальности», — написал он.

Ранее американский новостной сайт Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что США ведут тайные консультации с Россией по разработке нового плана по Украине.