Рекордный декабрь и отступление ВСУ. Путин — об итогах СВО за 2025 год

Путин подвел итоги спецоперации за год

Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com

В преддверии Нового года президент России Владимир Путин провел ключевое совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Помимо итогов уходящего 2025 года и постановки задач на 2026-й, на нем прозвучали конкретные цифры и впечатляющие результаты наступления российских войск. Подробности — в материале 360.ru.

Результаты ВС России за 2025 год

В начале совещания Путин предоставил слово начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

«Войска Объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигается вглубь его обороны», — отметил он.

В декабре 2025 года освободить удалось более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта. По словам Герасимова, это самый высокий показатель месячного продвижения за весь уходящий год.

За весь 2025-й под контроль России перешло 6640 квадратных километров и 334 населенных пункта.

Начальник Генштаба подчеркнул, что противник перестал предпринимать какие-либо активные наступательные действия. Он лишь пытается замедлить продвижение российских бойцов контратаками на отдельных участках и массированным применением дронов.

Фото: РИА «Новости»

Детальная картина на направлениях

О ситуациях на разных участках фронта Путину детально доложили командующие группировками.

Об успехах группировок «Центр» и «Восток» напомнил сам Путин, который накануне провел соответствующее совещание.

Группировка войск „Центр“ после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы, границ Донецкой Народной Республики.

Президент добавил, что благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки «Восток» в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ везде отступают

По словам министра обороны Андрея Белоусова, российским бойцам удается достигать поставленных целей даже быстрее, чем планировалось.

Все идет по плану, очень динамично. <…> С опережением темпов, которые планировались изначально.

Путин добавил, что войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, а подразделения ВСУ отступают на всей линии боевого соприкосновения.

«Прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба», — сказал глава государства.

Президент выразил благодарность всем российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне СВО. Путин отметил, что именно они, рискуя собой, играют решающую роль в успехах на фронте.

«Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине, работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России», — заключил российский лидер.

