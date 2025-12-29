Рекордный декабрь и отступление ВСУ. Путин — об итогах СВО за 2025 год
Путин подвел итоги спецоперации за год
В преддверии Нового года президент России Владимир Путин провел ключевое совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Помимо итогов уходящего 2025 года и постановки задач на 2026-й, на нем прозвучали конкретные цифры и впечатляющие результаты наступления российских войск. Подробности — в материале 360.ru.
Результаты ВС России за 2025 год
В начале совещания Путин предоставил слово начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.
«Войска Объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигается вглубь его обороны», — отметил он.
В декабре 2025 года освободить удалось более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта. По словам Герасимова, это самый высокий показатель месячного продвижения за весь уходящий год.
За весь 2025-й под контроль России перешло 6640 квадратных километров и 334 населенных пункта.
Начальник Генштаба подчеркнул, что противник перестал предпринимать какие-либо активные наступательные действия. Он лишь пытается замедлить продвижение российских бойцов контратаками на отдельных участках и массированным применением дронов.
Детальная картина на направлениях
О ситуациях на разных участках фронта Путину детально доложили командующие группировками.
- «Север» (Евгений Никифоров). Основные усилия сосредоточены на создании и расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей для защиты Белгородской и Курской областей России. Цели весьма поспособствовало освобождение Волчанска. В 2026 году работу в этом направлении продолжат.
- «Запад» (Сергей Кузовлев). Идут бои в Красном Лимане, где российские подразделения ведут боевые действия в городских кварталах. Активно развивается операция по ликвидации окруженной группировки ВСУ восточнее Купянска. Путин, обращаясь к командующему, отметил успешность работы на Краснолиманском направлении.
- «Юг» (Сергей Медведев). После освобождения Северска войска развивают наступление на Славянск и продолжают зачистку Константиновки, около 45% которой уже под контролем российских сил. Путин подчеркнул, что группировка демонстрирует хороший темп.
- «Днепр» (Михаил Теплинский). Войска продвигаются к Запорожью. Передовые подразделения находятся примерно в 15 километрах от южной окраины города. Под контроль России перешел город Степногорск, который являлся основным узлом обороны противника на направлении областного центра. Также завершили освобождение населенного пункта Лукьяновское. Завершается взятие под контроль Приморского.
Об успехах группировок «Центр» и «Восток» напомнил сам Путин, который накануне провел соответствующее совещание.
Группировка войск „Центр“ после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы, границ Донецкой Народной Республики.
Президент добавил, что благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки «Восток» в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья.
ВСУ везде отступают
По словам министра обороны Андрея Белоусова, российским бойцам удается достигать поставленных целей даже быстрее, чем планировалось.
Все идет по плану, очень динамично. <…> С опережением темпов, которые планировались изначально.
Путин добавил, что войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, а подразделения ВСУ отступают на всей линии боевого соприкосновения.
«Прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба», — сказал глава государства.
Президент выразил благодарность всем российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне СВО. Путин отметил, что именно они, рискуя собой, играют решающую роль в успехах на фронте.
«Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине, работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России», — заключил российский лидер.