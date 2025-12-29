Путин подвел итоги спецоперации за год

В преддверии Нового года президент России Владимир Путин провел ключевое совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Помимо итогов уходящего 2025 года и постановки задач на 2026-й, на нем прозвучали конкретные цифры и впечатляющие результаты наступления российских войск. Подробности — в материале 360.ru.

Результаты ВС России за 2025 год

В начале совещания Путин предоставил слово начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

«Войска Объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигается вглубь его обороны», — отметил он.

В декабре 2025 года освободить удалось более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта. По словам Герасимова, это самый высокий показатель месячного продвижения за весь уходящий год.

За весь 2025-й под контроль России перешло 6640 квадратных километров и 334 населенных пункта.

Начальник Генштаба подчеркнул, что противник перестал предпринимать какие-либо активные наступательные действия. Он лишь пытается замедлить продвижение российских бойцов контратаками на отдельных участках и массированным применением дронов.