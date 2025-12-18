Герасимов: ВС России освободили в 2025 году более 300 населенных пунктов

В 2025 году российские военные освободили более 300 населенных пунктов. Под контроль ВС России перешло более 6300 квадратных километров территории, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед иностранными военными атташе.

«С начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тысячи квадратных километров», — отметил он.

Также Герасимов отметил, что ВСУ за этот год потеряли около 6,5 тысячи танков и боевых бронированных машин, около 11 800 орудий и минометов. Министр обороны отметил значительные потери украинских сил в живой силе — около 500 тысяч человек.

Только на Курском направлении потери соединений и воинских частей ВСУ составили более 76 тысяч человек, среди них были иностранные наемники. Также российскими бойцами уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.

В настоящее время российские военные ведут активное наступление на Краснолиманском направлении. В самом городе продолжаются ожесточенные бои.