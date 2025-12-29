Освобождение Гуляйполя и Степногорска российскими войсками открыло путь к Запорожью. Об этом написал военный эксперт и публицист Алексей Живов .

Он подчеркнул, что для освобождения города потребуется внушительная группировка общей численностью не менее 100 тысяч человек. По его словам, подойти к Запорожью российские войска могут с юга, юго-востока и востока после продвижения дальше от Покровска.

«Операции такого масштаба российская армия проводила только в самом начале СВО. Тогда удалось быстро освободить Херсон и Мариуполь», — напомнил Живов.

Публицист добавил, что следующей целью может стать Днепропетровск, расположенный к северу от Запорожья на правом берегу Днепра.

«Вернув эти города под русский флаг, мы вырвем „сердце Украины“. Причем в прямом смысле, потому что Днепропетровск — альма‑матер для политических и экономических элит украинской власти», — пояснил публицист.

В минувшее воскресенье, 28 декабря, военный корреспондент Александр Коц и пресс-служба Минобороны сообщили об уничтожении робототехнических систем украинских боевиков беспилотниками группировки войск «Восток» к западу от Гуляйполя.

По словам Коца, роботы подвозили спрятавшимся в лесополосе боевикам необходимые припасы и снаряды. Но удары российских дронов сорвали эти поставки.