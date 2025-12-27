Герасимов доложил Путину, что российские войска быстро продвигаются на Славянск после взятия Северска

Герасимов: ВС России ускоренно продвигаются на Славянск после взятия Северска

Российская армия ведет успешное наступление на Краснолиманском направлении, несмотря на попытки украинских сил его остановить. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе посещения президентом Владимиром Путиным одного из командных пунктов, слова военачальника привела пресс-служба Кремля.

Герасимов сообщил, что войска после взятия Северска ускоренными темпами продвигаются в направлении Славянска.

«Освобожден населенный пункт Кирово. Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки», — добавил он.

По словам Герасимова, российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.

Начальник Генштаба также заявил о продолжении операции по установлению контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. По его словам, восточнее Купянска сейчас ведется ликвидация блокированных украинских формирований.

Также в этот день президенту доложили об освобождении российскими военными еще двух важных населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике.