Герасимов доложил Путину, что российские войска быстро продвигаются на Славянск после взятия Северска

Фото: РИА «Новости»

Российская армия ведет успешное наступление на Краснолиманском направлении, несмотря на попытки украинских сил его остановить. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе посещения президентом Владимиром Путиным одного из командных пунктов, слова военачальника привела пресс-служба Кремля.

Герасимов сообщил, что войска после взятия Северска ускоренными темпами продвигаются в направлении Славянска.

«Освобожден населенный пункт Кирово. Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки», — добавил он.

По словам Герасимова, российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.

Начальник Генштаба также заявил о продолжении операции по установлению контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. По его словам, восточнее Купянска сейчас ведется ликвидация блокированных украинских формирований.

Также в этот день президенту доложили об освобождении российскими военными еще двух важных населенных пунктов в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике.

