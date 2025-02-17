Прорыв к Константинополю и наступление на Красноармейск. Что происходит в зоне СВО

Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Бойцы продолжили наступление на Красноармейск (Покровск) и нанесли один из самых мощных ударов по газовой и энергетической инфраструктуре Украины. О главных событиях в зоне спецоперации с 10 по 16 февраля — в материале 360.ru.

Ночной удар маневрирующими «Калибрами»

В ночь на вторник, 11 февраля, сигналы воздушной тревоги прозвучали по всей Украине из-з угрозы прилета крылатых ракет «Калибр» и беспилотников. Сирены не смолкали до раннего утра.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о возвращении к веерным отключениям света. Он заявил, что повреждения также получили объекты газовой инфраструктуры.

Фото: РИА «Новости»

Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающих работу украинских военных заводов. Военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко напомнил, что удары по газовой инфраструктуре Украины российские войска начали наносить с начала года после отказа продлить транзит газа.

«Если наш газ не поступает в Европу, то Украине эти мощности уже больше не нужны. Так недавно были уничтожены критически важные элементы на газохранилище в Стрые Львовской области. Сегодня по Полтаве прилетело», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Также обозреватель обратил внимание на сообщения украинских мониторинговых групп, которые заметили, что «Калибры» летели ниже своего обычного уровня, а также уклонялись от снарядов систем противовоздушной обороны. По мнению Шлепченко, российский оборонно-промышленный комплекс модернизировал средства поражения, что расширит цели для уничтожения на вражеской территории.

Украинские боевики ударили по АЭС

На следующий день после прилета калибров украинские боевики запустили несколько ударных беспилотников в сторону Энергодара.

Дроны перехватили средства противовоздушной обороны, а обломки упали на автостоянку в 300 метрах от первого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе объекта, заявили, что все блоки остановлены и нарушения радиационного фона не произошло.

Фото: РИА «Новости»

Но самая серьезная атака украинских боевиков произошла в четверг, 14 февраля. Ей предшествовали телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Диалог фактически положил начало урегулированию конфликта, но уже утром под ударом беспилотника оказался саркофаг Чернобыльской атомной электростанции.

Украинский лидер Владимир Зеленский, не представив никаких доказательств, тут же обвинил российских военных. По его словам, укрытие станции получило повреждение, но возникший пожар оперативно потушили.

Фото: РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что передаст всю информацию об ударе по Чернобыльской АЭС американцам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причастность российских военных к удару по саркофагу станции провокацией и подтасовкой киевского режима, который неоднократно ловили на перекладывании вины.

«Любые утверждения, что Россия наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются подтасовкой и провокацией. Киев этим заниматься не гнушается», — заявил Песков.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Ряд военных экспертов не исключили, что украинские боевики ударили по Чернобыльской станции в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Они оказались правы, потому что с этих бездоказательных обвинений в адрес России Зеленский начал свою речь, но по итогам конференции вернуть расположение американцев он не смог.

Что происходит на Красноармейском (Покровском) направлении?

Группировки российских войск продолжают наступление на Красноармейск. После освобождения города для них откроется путь к расположенной на севере Донецкой Народной Республики агломерации Славянск — Краматорск. Кроме того, российские войска возьмут под контроль трассу, связывающую Красноармейск с Днепропетровском.

Фото: РИА «Новости»

По данным Telegram-канала Wargonzo, российские военные продавливают оборону ВСУ в районе Красноармейска сразу по нескольким направлениям. «Противник вводит в бой резервы, проводя контратаки и оказывая серьезное сопротивление. Отмечается большое количество дронов противника, в том числе и больших аграрных дронов „Баба Яга“, которые работают и днем, что нехарактерно для этого типа беспилотников», — сказано в сообщении.

Фото: РИА «Новости»

Авторы Telegram-канала «Два Майора» уточнили, что украинские боевики сконцентрировались около населенных пунктов Песчаное и Бельгийка.

Основные бои идут около освобожденного на этой неделе села Водяное Второе, а также около населенных пунктов Котлино, Удачное, Запорожье и Андреевка.

«Важным стало освобождение ряда сел южнее трассы Красноармейск — Константиновка: готовится бросок на север и формирование условий для новых окружений сил противника», — говорится сообщении

Фото: РИА «Новости»

Положение украинской группировки в Красноармейске в ближайшее дни серьезно ухудшится, спрогнозировал Telegram-канал «Рыбарь». После освобождения села Зеленое Поле российские войска взяли под контроль значительный участок местности вместе с лесополосами. Оттуда они перейдут в атаку в направлении трассы Мирноград — Константиновка, что окончательно остановит снабжение с востока гарнизона ВСУ в Красноармейске.

Что происходит на Андреевском направлении?

После освобождения российскими войсками села Дачное украинские боевики отступили в населенный пункт Улаклы, где продолжили удерживать оборону, чтобы остановить продвижение к Константинополю. Надолго им там не задержаться, отметили авторы «Рыбаря».

Российские штурмовики перешли в масштабную атаку вдоль всей линии соприкосновения в районе «мешка» западнее Дачного. В связи с этим противник может закрепиться только в опорнике, расположенном на трассе Н-15.

Фото: РИА «Новости»

Но после того, как российские военные возьмут его под контроль, котел закроется, а атаки на Константинополь усилятся уже с нескольких сторон. В расположенной слева Андреевке продолжаются бои. Российские штурмовики дошли уже до середины села, демонтировав украинский флаг возле отделения местной почты. Одновременно с этим на участке между селами Богатырь и Улаклы ударные дроны уничтожают украинскую бронетехнику.

Что происходит на Времьевском направлении?

После зачистки Большой Новоселки и ликвидации Времьевского выступа российские войска продолжили движение вперед сразу на нескольких участках.

Фото: РИА «Новости»

Проехав к северу от Ровнополя, штурмовики продвинулись в направлении села Новоселка и даже зашли в населенный пункт, закрепившись в южной части, совершив неожиданный для противника маневр. Вторая атака российских войск прошла от села Новый Комар в направлении Скудного. Бои на этом на этом участке продолжаются до сих пор.

Что происходит в Волчанске?

Группировка российских войск продвигается в Волчанске достаточно медленно, но планомерно уничтожает опорные пункты противника в восточной части города, говорится в сообщении Telegram-канала «Северный ветер».

По данным «Двух майоров», операторы беспилотников и артиллеристы уничтожили три штурмовые группы противника, а также систему спутниковой связи.

«Рыбарь»» спрогнозировал движение российских войск в сторону села Большой Бурлук. Взятие этого населенного пункта создаст возможность удара в тыл украинскому гарнизону, обороняющему Волчанск.