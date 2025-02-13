Разговор Путина и Трампа напугал Украину. Но остановит ли он военный конфликт?

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся. Рынки отреагировали на это событие однозначным ростом, а рубль удивил уверенным укреплением. Долго ли будет сохраняться такой оптимизм? Покажет время. Но можно говорить однозначно: этот звонок, длившийся какие-то сумасшедшие 90 минут, вызвал страх как на Украине, так и в Европе.

Разговор России и США: что известно Путин и Трамп 12 февраля проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Американский лидер заверил, что Вашингтон выполнит все достигнутые договоренности. Конечно, обсуждали тему урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблем мирными средствами. Президент России, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо решить первопричины этого противостояния. Ведь нам нужен крепкий и прочный мир. По итогу Путин пригласил Трампа посетить Москву. Оба лидера договорились продолжить личный контакт, в том числе работать над организацией встречи.

Фото: Chris Kleponis/POOL / Global Look Press

«Содержание пока расплывчато, а вот его контуры очень четкие. Трамп выключил политического гопника, представ в разговоре с Путиным дипломатом, уважительно разговаривающим с партнером. Не как с Канадой или Данией, а как с равным. Без оскорблений и распальцовок. Он понимает, что брать на понт — это не про Россию», — обратил внимание военкор Александр Коц.

Реакция на разговор Трампа и Путина на Украине Издание The Times написано, что общение Путина и Трампа вызвало страх в Киеве. Дескать, это рассматривается как свидетельство того, что попытки изолировать Россию провалились. По мнению журналистов, на Украине явно усилятся опасения, что Трамп планирует оставить их в стороне от мирных переговоров. Но снять трубку телефона, чтобы поговорить с Путиным, — гораздо проще, чем закончить крупнейший конфликт в Европе с 1945 года. Авторы материала выразили сомнения, что американский лидер способен остановить боевые действия, не уступая полностью требованиям Москвы. Кстати, на этой неделе Трамп допустил, что Украина «когда-нибудь может стать российской». А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Киев должен отказаться от «иллюзорной цели» вернуть территории, которые находятся под контролем России уже более 10 лет.

Фото: РИА «Новости»

«Украинцы говорят, что Трамп их продал. Нет, ребята, Трамп вас купил с потрохами. В рабство. А продали вас Обама, Меркель, Порошенко и Зеленский, которые довели вас до всего этого. И ведь вас предупреждали и не раз, а вы не верили. Надо было слушать, особенно Владимира Путина. Он же вам весь расклад изначально дал, а в 2021 году даже дал прекрасный шанс всего этого избежать», — заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора». Тем не менее вчерашний телефонный разговор не означает, что ВСУ сложат оружие по приказу из Вашингтона. Министр финансов Украины Сергей Марченко еще в декабре прошлого года заявил, что страна сможет продолжать боевые действия «по крайней мере, в течение первой половины года и далее», даже если Штаты прекратят военную помощь.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Выгодный для США мир Главная цель Трампа — не разгром России, а максимально выгодный для США мир. Сама Украина интересует американского президента лишь настолько, насколько ее можно ограбить — разумеется, в счет поставленной Вашингтоном «помощи». Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь. — Зеленский согласен отдать заокеанским хозяевам право на разработку минералов, закупать их сжиженный газ и прочее? — Да, с единственным условием: чтобы боевые действия продолжались. Но Трамп, очевидно, уверен, что США все это получат и без продолжения военной и финансовой поддержки. — Есть ли у киевского режима возможность для маневра? — Команда Трампа твердо демонстрирует намерение перестать содержать европейскую клиентелу и перейти к сугубо деловым отношениям с максимальной экономической выгодой для США. Но прекращение опеки означает и снижение зависимости. Можно допустить, что европейские элиты — как верные идеалам глобализма, так и новые — начнут активнее вести собственную игру.

Фото: IMAGO/Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

— В этом случае Киев может попробовать опереться на Великобританию и Европу независимо или даже вопреки США? — Безусловно. А европейцы, пообещав такого рода поддержку, получат рычаг давления на Трампа, который без их участия не сможет добиться обещанного согражданам мира. Брюссель, нацеленный на поражение России, будет стараться, чтобы мир оказался максимально унизительным для Москвы. Лондон, заинтересованный, как и Киев, в продолжении конфликта, попробует сорвать договоренности с помощью кровавых провокаций. — Вырисовывается непростая картина. — Если Великобритания, Европа и Киев будут торпедировать мирные инициативы Трампа и Путина, возможен даже неожиданный альянс между Москвой и Вашингтоном против Брюсселя и Лондона. Но в перспективе такой альянс ставит под удар Китай, тот может отреагировать нервно: например, пойти на союз с Европой, в рынке которой кровно заинтересован. — Каким образом распутается этот клубок противоречий? — Предсказать чрезвычайно трудно. Ясно только, что добиться полноценного мира и выстроить новую устойчивую систему международных отношений будет трудно.

Фото: Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все зависит от России Тем не менее опыт предыдущих лет показывает, что ни Западу, ни киевскому режиму нельзя верить даже при подписании договоренностей. «Минские соглашения» были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН — органа, решения которого все члены организации обязаны выполнять. Но ни один из пунктов «соглашений» не выполнила ни Украина, ни западные гаранты. На Западе сейчас понимают лишь силу, причем считают, что у России недостаточно воли, чтобы проявить ее против НАТО. Поэтому что бы ни говорил сейчас Трамп о мире, его слова пока мало что значат. Они показывают лишь полное пренебрежение судьбой Украины и ее жителей, ставших заложниками западной стратегии давления на Москву. Даже если сам президент США и стоящие за ним силы действительно хотят прекратить конфликт, это может быть неприемлемым для их противников. Киевский же режим, заинтересованный в сохранении своей власти, тоже должен желать скорее продолжения конфликта, из которого черпает остатки своей легитимности. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Поэтому слова Путина о необходимости устранить первопричины конфликта абсолютно уместны. Проблема в том, что главная из них — никуда не пропавшее на Западе желание нанести стратегическое поражение России. И даже Трамп, нацеленный скорее не на Атлантический, а на Индо-Тихоокеанский регион и укрепление самих США в противостоянии с Китаем, может резко поменять тактику, если посчитает Москву достаточно слабой. В этом случае она будет выглядеть естественной целью как потенциальный союзник Пекина и более слабое звено. Сергей Простаков

Переговоры США и России — единственный путь к прекращению конфликта. Однако они осложняются и позицией противников Трампа, сохраняющих влияние в Европе, и неопределенностью в стратегии новой американской администрации. Кроме того, многое, если не все, зависит от военных успехов самой России, которые пока остаются единственным способом убедить Запад.