Украинские дроны ударили по зоне в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС

ВСУ атаковали с помощью беспилотников автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров. Прошу жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО», — написал Балицкий.

После атаки Запорожская АЭС продолжила работу в штатном режиме, заявили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности нет.

«Все шесть блоков находятся в состоянии „холодный останов“. <…> Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений», — подчеркнули в администрации ЗАЭС.

Ранее украинские боевики произвели артиллерийский обстрел, ударив по зданию суда в Васильевке Запорожской области. Обошлось без пострадавших.

При атаке ВСУ на трассе Михайловка — Васильевка дрон прилетел в автомобиль с мирными жителями, в котором находился пятилетний ребенок вместе с бабушкой и дедушкой. Всех троих госпитализировали. Пострадавшая женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.