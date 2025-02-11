Газовой инфраструктуре Украине придет конец? Главное о новом групповом ударе России

В ночь на 11 февраля Россия нанесла массированный групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, военным аэродромам и местам хранения дронов ВСУ. 360.ru собрал все, что известно о последствиях атаки и средствах, которые применяли ВС РФ.

Масштабная ракетная атака ВС РФ 11 февраля: что говорили на Украине Первые данные о тревоге в Киеве и большей части Украины появились около часа ночи. Следом местные СМИ со ссылкой на ВСУ начали сообщать о крылатых ракетах, направляющихся на север по Николаевской и Днепропетровской области. Авторы мониторинговых пабликов утверждали, что ракеты держат курс на Александрию, Светловодск и Кременчуг. Позже в Сети появились данные о том, что удар, вероятно, нанесут и по объектам в Полтавской области.

«Одновременно туда запустили баллистику с севера, сообщают ВСУ», — уточнили журналисты «Страны».

Фото: РИА «Новости»

О комбинированном ударе баллистическими ракетами и «Калибрами» по объектам на Полтавщине сообщил в своем Telegram и экс-нардеп Игорь Мосийчук. Подробностей о последствиях он привел, ограничившись словами «газовые месторождения». В 07:44 масштабную ракетную тревогу объявили уже на всей Украине. В Харьковской области тогда же заявили о массированном ударе дронов, пожаловавшись на отключения света в нескольких районов. В Мерефе, в частности, заявляли о минимум 10 взрывах. Помимо этого, сообщения о взрывах поступали и из Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черкасской областей.

Экстренные отключения света на фоне атаки Калибрами Около 08:00 министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил, что в стране вводят экстренные отключения света на фоне массированной ракетной атаки. Помимо этого, он подтвердил, что удары наносятся в том числе по газовой инфраструктуре Украины.

«По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — пояснил Галущенко.

Фото: РИА «Новости»

Яблунивский газопромысел — одна из целей? Никакой конкретики о том, какие именно объекты газоэнергетического комплекса получили повреждения, Галущенко не опубликовал. Но предположениями тем временем начал делиться украинский блогер Анатолий Шарий. По его мнению, одной из целей ракетного удара по Полтавской области был Яблунивский газопромысел вблизи Лохвицы в Миргородском районе.

Интересно В украинских газохранилищах к началу 2025 года осталось порядка 8 млрд кубометров, что на 24% ниже показателя прошлого года 4,5 млрд из них — буферный газ, откачка которого повредит топливохранилище. В украинских газохранилищах к началу 2025 года осталось порядка 8 млрд кубометров, что на 24% ниже показателя прошлого года 4,5 млрд из них — буферный газ, откачка которого повредит топливохранилище.

«Мы угадали. Если удары продолжатся — это поставит Киев в тупиковое положение, так как с газом начнутся нерешаемые проблемы», — предупредил он. Военная администрация Полтавщины объявляла, что без газа в Миргородской районе остались девять населенных пунктов.

Фото: РИА «Новости»

Представители группы «Нафтогаза» признали повреждения газовой инфраструкты в Полтавской области. Также в пресс-службе заверили, что компания принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию по газоснабжению. «Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны», — сообщил руководитель группы «Нафтогаз» Роман Чумак.

Интересно В конце января «Нафтогаз» запустил импорт газа для прохождения отопительного сезона в ответ на критически низкие запасы топлива в хранилищах. По данным украинского Forbes, пока импорт составляет 100 млн кубометров, но может понадобиться в 10 раз больше, чтобы пережить зиму без отключений. В конце января «Нафтогаз» запустил импорт газа для прохождения отопительного сезона в ответ на критически низкие запасы топлива в хранилищах. По данным украинского Forbes, пока импорт составляет 100 млн кубометров, но может понадобиться в 10 раз больше, чтобы пережить зиму без отключений.

По газовым месторождениям Украины били «Калибрами» По данным Telegram-канала Mash, основные прилеты 11 февраля пришлись на Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Били по газовым месторождениям крылатыми «Калибрами». Помимо этих ракет, российские бойцы запускали беспилотники «Герань». Их целями, по предварительным данным, были нефтебазы в Харькове, уточнил источник канала.

Фото: РИА «Новости»

Главные заявления Минобороны о групповом ударе 11 февраля 2025 года Днем в Минобороны подтвердили данные о массированной атаке минувшей ночью, уточнив, что ВС РФ нанесли групповой удар, задействовав высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Также в рамках удара использовались ударные беспилотные летательные аппараты. В результате ВС РФ поразили объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивали работу украинского ВПК, подчеркнули в ведомстве. Также целями удара были инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА противника. «Цели удара достигнуты», — заключили в ведомстве.