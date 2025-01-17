Пророчество Жириновского вывело Соловьева из себя. Но он снова оказался прав

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область стало сюрпризом для всех, кроме основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Сбылось очередное предсказание политика, которому не придали значения. Запись его выступления в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» опубликовала пресс-служба ЛДПР.

Напряженные отношения между Россией и Украиной в студии обсуждали 29 августа 2021 года, то есть практически за три года до вторжения в Курскую область . Интернет-пользователи вспомнили, как Жириновский говорил, что вооруженные американцами украинские военные временно войдут в приграничье. Они, по его словам, атакуют Курск, Белгород, Брянск или Орел.

От Харькова до Белгорода 80 километров. Пока вы будете считать, схемы выводить, они уже войдут. <…> Не с баз двинутся, а из города, в городской одежде. Якобы крестьяне везут арбузы.

Жириновский объяснил, что под предлогом защиты демократии, на радость своим американским союзникам и совершенно невзирая на потери киевский режим попытается устроить «маленькую победоносную войну». Руководство Украины сочтет, что для успеха достаточно задержаться в российском приграничье всего на несколько часов.

«Это временно, для американцев, чтобы потешить их самолюбие. Все, что надо, они дали украинской армии, помогли. <…> Мы победим, конечно. Я говорю, что там один поворот руля, и они уже на территории России», — сказал он.

Реакция Соловьева

Соловьев отнесся к пророчеству скептически. Он заявил, что такое невозможно в принципе — российские войска остановят боевиков настолько мощным ударом, что вопрос украинской государственности будет снят с повестки. Завязался жаркий спор, дошло до криков. Жириновский требовал не зарекаться, но телеведущий стоял на своем.