Пророчество Жириновского вывело Соловьева из себя. Но он снова оказался прав

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область стало сюрпризом для всех, кроме основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Сбылось очередное предсказание политика, которому не придали значения. Запись его выступления в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» опубликовала пресс-служба ЛДПР.

Атака на Курскую область

Напряженные отношения между Россией и Украиной в студии обсуждали 29 августа 2021 года, то есть практически за три года до вторжения в Курскую область. Интернет-пользователи вспомнили, как Жириновский говорил, что вооруженные американцами украинские военные временно войдут в приграничье. Они, по его словам, атакуют Курск, Белгород, Брянск или Орел.

От Харькова до Белгорода 80 километров. Пока вы будете считать, схемы выводить, они уже войдут. <…> Не с баз двинутся, а из города, в городской одежде. Якобы крестьяне везут арбузы.

Владимир Жириновский

Жириновский объяснил, что под предлогом защиты демократии, на радость своим американским союзникам и совершенно невзирая на потери киевский режим попытается устроить «маленькую победоносную войну». Руководство Украины сочтет, что для успеха достаточно задержаться в российском приграничье всего на несколько часов.

«Это временно, для американцев, чтобы потешить их самолюбие. Все, что надо, они дали украинской армии, помогли. <…> Мы победим, конечно. Я говорю, что там один поворот руля, и они уже на территории России», — сказал он.

Реакция Соловьева

Соловьев отнесся к пророчеству скептически. Он заявил, что такое невозможно в принципе — российские войска остановят боевиков настолько мощным ударом, что вопрос украинской государственности будет снят с повестки. Завязался жаркий спор, дошло до криков. Жириновский требовал не зарекаться, но телеведущий стоял на своем.

Фото: РИА «Новости»

«Очевидно, что никогда. <…> „Калибров“ у нас хватит на всех безумцев», — заявил телеведущий.

Соловьев не мог поверить, что кто-то, в том числе Украина, рискнет покуситься на российскую территорию. Другие гости программы тоже смотрели на политика с ухмылкой. Они не подозревали, что прогноз политика сбудется.

Пророчества Жириновского

Политическая прозорливость лидера ЛДПР дала о себе знать после его смерти. Он скончался в самом начале спецоперации и не успел увидеть, как многие его прогнозы сбылись.

Например, в нулевых Жириновский предсказал попытки втянуть Украину в НАТО, народные волнения, атаки на Донецк и Луганск, а затем рассказал о неминуемом возвращении Крыма в состав России. Политик предупредил о боевых действиях в 2022 году и объединении Русского мира спустя три года.

Особый талант Жириновского отметил даже президент России Владимир Путин. По его мнению, дар политика обусловлен его глубокими познаниями. Поэтому пророчества либерал-демократа регулярно сбываются.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте