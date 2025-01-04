Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках на Украину больших объемов вооружения до 2022 года подтвердило необходимость демилитаризации страны, которая стала одной из целей спецоперации. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно предупреждала власти США и Великобритании об опасности накачки Украины оружием, учений НАТО в Черном море, когда нарушались морские и воздушные государственные границы.

«Поэтому одной из задач специальной военной операции являются демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны», — заявила Захарова.

Блинкен в интервью газете The New York Times заявил, что первые поставки вооружений украинским военным начались осенью 2021 года. Он уточнил, что в первые партии входили зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другая техника.