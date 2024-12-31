Минобороны: ВСУ лишились почти 47 тысяч бойцов после вторжения в Курскую область

Украина потеряла почти 46 тысяч военнослужащих с момента вторжения в Курскую область 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 45 980 военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли 262 танка, 143 бронетранспортера, 204 боевые машины пехоты, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, более 1300 боевых бронированных машин и множество другой военной техники, в том числе шесть MLRS и 11 HIMARS американского производства.

В течение последних суток ВСУ лишились свыше 445 человек в Курской области, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные освободили села Агроном и Черкасская Конопелька в Курской области, а также вплотную подошли к Судже. Минобороны России эту информацию пока не подтвердило.