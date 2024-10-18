Потери ВСУ приблизились к двум миллионам. На Западе больше не могут об этом молчать

Потери украинской армии стремительно приближаются к двум миллионам. Об этом уже открыто говорят западные эксперты, которых трудно обвинить в предвзятости по отношению к Украине. Видимо, на Западе больше не могут об этом молчать.

По оценкам зарубежных экспертов, потери киевских войск с начала СВО достигли 1,8 миллиона человек. Из них 780 тысяч — убитыми. Потери ВСУ с июня по середину октября 2024 года на Западе назвали «знаменательными и ошеломляющими»: до 55-65 тысяч человек каждый месяц. Такие потери можно назвать нетерпимыми или фатальными. Ни одна армия мира не может выдержать столь мощную убыль личного состава в течение длительного времени. «Убийственные цифры в прямом смысле слова. С ними можно спорить и корректировать, но цифра убитых у противника близка к реальности. Дело за специалистами — подтвердить или подправить», — написал военкор Юрий Котенок.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

В любом случае подобная статистика доказывает только одно: на просторах украинского конфликта развернулась жесточайшая битва. По накалу ее можно сравнить со сражениями Великой Отечественной войны. «В нашей стране еще не все осознали, что за воронка разверзлась на полях исторической России. Выбивается генофонд славян. Нам — России, русским — будет неимоверно тяжело. Впереди — колоссальные испытания… Если добиваться целей СВО, если выполнять поставленные задачи. Но противнику будет люто совсем», — добавил Котенок.

Фото: Зенитный ракетный комплекс на боевом дежурстве в ДНР / РИА «Новости»

Потери катастрофические Сомневаться в том, что потери ВСУ огромны, не нужно. Украинские военные большую часть времени обороняются, что должно давать некоторое преимущество в виде меньших потерь, но в нынешнем конфликте это не играет столь важной роли. Россия имеет преимущество в огневой мощи, а тактика ВСУ с постоянными контратаками, попытками наступления и стремлением удержать позиции даже при фактически утерянных коммуникациях коренным образом меняет соотношение жертв. Безусловно, они есть и у России, но для Украины — катастрофичны. «Тем не менее тоталитарный строй, который Запад руками своих ставленников выстроил на Украине, к потерям мало восприимчив. Киевский режим абсолютно не заинтересован в будущем Украины. Его больше заботят собственное выживании и обогащение. Пока идут боевые действия, украинская верхушка сохраняет свои позиции и продолжает наживаться за счет гибели сограждан. И какими бы большими не были военные потери Украины, сами по себе они не создадут угрозы Киеву», — рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. Более того, заметил он, Зеленский уже публично в своем «плане победы» пообещал отдать природные и людские ресурсы страны Западу. А тот и сам успел показать, что сохранение жизни украинцев, как и ранее — жизней вьетнамцев, иракцев, афганцев, ему не важны.

Фото: Зеленский представил «план победы» в Раде. Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия недовольна Популярный украинский Telegram-канал «Легитимный» отметил, что действия Зеленского в Курской области могут оказаться провальными, подобно неудаче Наполеона в 1812 году. Тот надеялся, что взятие Москвы вызовет восстание и приведет к победе. Зеленский же предполагал, что захват российских территорий спровоцирует волнения внутри страны и вынудит Кремль действовать в рамках подготовленной ловушки. Но этот расчет оказался абсолютно неверным: украинская армия несет огромные потери в Курской области, одновременно отступая в Донбассе. В рядах ВСУ растет уровень разочарования и недовольства действиями президента. На прошлой неделе Верховная рада приняла законопроект, который запрещает мобилизовать граждан младше 25 лет. Однако Зеленский этот документ пока не подписал, поэтому говорить о срыве планов США еще рано.

Фото: Juliane Sonntag/www.imago-images.de / Global Look Press

Telegram-канал «Милитарист» добавил, что этот законопроект призван просто успокоить население и создать иллюзию. Мол, на Украине нет никаких проблем с набором людей в армию. «Призыв 18-25-летних, несмотря на все публичные заявления украинских депутатов, практически неизбежен. Прежде всего из сугубо прагматических соображений: они не являются значимой производительной силой и не дают той экономической отдачи, которую дают группы старших возрастов. Еще у них на иждивении нет ни супругов, ни малолетних детей, их вклад в и без того сокращающийся ВВП Украины незначителен», — заключил «Милитарист». На Украине проживают примерно миллион мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Это позволит поставить под ружье еще 450 тысяч рекрутов, если объявить об их мобилизации прямо сейчас.

Битва за Россию Присутствуя на полях СВО, трудно не согласиться с тем, что выбивается генофонд славян. Идет сражение за существование самого русского народа и России, уверен военный волонтер, ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин. «Если сейчас мы не сможем уничтожить это террористическое государственное образование, не сможем сломить волю противника к сопротивлению, то там всегда будет находиться враждебный России какой-то осколок. Он будет всегда висеть дамокловым мечом над миром в России, потому что краеугольный камень Украины — русофобия. Это аксиома, которую даже не стоит доказывать. И именно поэтому Украина должна исчезнуть как государственное образование, несмотря на все потери, которые она понесла и еще понесет в этом конфликте. Не хотели бы войны, оставались бы малороссами», — добавил он в комментарии для 360.ru. Что касается нас, то украинский конфликт нас закалил. Армия стала боеспособной. Возможно, если бы мы сразу начали уничтожать коммуникации ракетными и бомбовыми ударами, жертв было бы меньше с обеих сторон. Намного меньше. Такое мнение 360.ru высказал участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Фото: РИА «Новости»

— Нам будет тяжело? — Это противостояние для многих — отдушина. В какой-то степени — заявление о свободе. Мы прогибались под коллективный Запад. Шли на поводу, ждали очередного «нас обманули». Тяжело будет, если будут очередные переговоры. Ничего сейчас так не пугает ветерана фронта, как слово «переговоры». Не думаю, что будет тяжело. И если в очередной раз нас не сдадут, мы обязательно завершим начатое. Возможно, доживут не все. Но лучше умереть стоя, чем жить на коленях. — Мы заявили о себе? — Впервые выбрали такой вариант. И да, этот конфликт случился бы рано или поздно. Это было неотвратимо.

Фото: Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88A2 Hercules производства США. Техника была захвачена и восстановлена подразделениями Центрального военного округа Вооруженных сил России / РИА «Новости»

— А как же жертвы? Погибшие? — Они были и будут. Не мы сошли с ума, а Запад. Не мы заразили украинцев бешенством. И не мы в ответе за эти жертвы. На войне солдат должен убивать. И умирать, если такова воля Бога. Если этого не понять сейчас всем и каждому, мы проиграем Родину. Мы потеряем ее. Поэтому мы будем воевать. В любом случаем уже практически всем ясно: Украину ждет понижение порога призывного возраста по западной указке. И далее есть много вариантов. Мировая история знает примеры поголовного призыва детей и стариков, а население у Украины многочисленное. Поэтому рассчитывать на то, что ВСУ и киевский режим скоро рухнут от потерь, пока никак нельзя.