Европейские ястребы объявили России Крестовый поход: Украину накачают солдатами НАТО под видом «миротворцев», дадут дальнобойные ракеты. СМИ уже гудят о вариантах настоящего вторжения. В шаге от российских границ могут появиться боевики с оружием дальнего действия. Когда армия Европы войдет на украинские земли, о чем договорилась «коалиция желающих» и станет ли это финалом СВО — в материале 360.ru.

Встреча начала войны? Встреча «коалиции желающих» состоялась 4 сентября 2025 года в Елисейском дворце в Париже. Заседание прошло в смешанном формате. Подготовка включала недели технических консультаций между военными представителями стран-участниц, а также встречи министров обороны. Участвовали более 30 лидеров, включая глав Франции, Великобритании, Украины и генсека НАТО Марка Рютте. Обсуждались подробные планы гарантий безопасности для Украины. Лидеры также обсудили детали планируемой международной миссии поддержки, включая возможное присутствие контингентов после установления мира, масштабы военной помощи и санкционное давление на Россию.

Посланник США хлопнул дверью Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед саммитом в Париже встретился с дипломатами-европейцами. Он прибыл и на само мероприятие, однако демонстративно покинул его спустя всего 40 минут после начала заседания. Сразу по завершении парижской встречи участники коалиции вышли на связь с президентом США Дональдом Трампом. Reuters сообщило, что беседа для Украины и Европы прошла не слишком хорошо. Американский лидер потребовал от Евросоюза полностью прекратить закупку российской нефти. Он поставил под вопрос серьезность европейцев в их «поддержке Украины». «Встреча „Коалиции желающих“ была посвящена гарантиям безопасности для Украины. Президент Трамп усомнился в их серьезности, в то время как они продолжают подпитывать экономику России. Президент ясно дал понять, что это не его [конфликт]», — цитирует Reuters источник в администрации Белого дома.

Тем не менее диалог носил конструктивный характер: по словам президента Финляндии Александра Стубба, Вашингтон и европейские столицы договорились в ближайшие сутки обсудить дополнительные санкции против российской нефти и газа. Когда ждать НАТО на Украине Одним из главных итогов парижской конференции стали слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности значительной части коалиции к практическим действиям. По его словам, 26 стран из «коалиции желающих» взяли на себя обязательства участвовать в специальной миссии по обеспечению безопасности Украины.

Сегодня 26 стран формально согласились направить контингент на Украину или предоставить определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе <…> Это войска, которые не будут вести военные действия против России, но они будут обеспечивать мир. Они будут размещены не на линии фронта, а на определенных локациях. Эммануэль Макрон

При этом тот же Reuters утверждает, что усилия европейцев по таким планам зашли в тупик. Европа настаивает, что для военного участия им необходима подстраховка со стороны США. Президент Дональд Трамп пока не берет на себя таких обязательств. Макрон еще перед саммитом заявил, что лидеры стран коалиции одобрят планы гарантий безопасности. Два европейских чиновника рассказали Reuters, что «технические» планы уже готовы. Сколько солдат НАТО получит Украина Аналитики Eunews полагают, что вопрос размещения многонационального контингента на Украине следует считать наиболее сложным для коалиции. По версии СМИ, европейцам придется отправить на украинские земли не менее 30 000 военнослужащих.

На данный момент, похоже, единственными, кто готов отправить пресловутые «наземные войска», являются Макрон и Стармер, хотя последний уже не выказывает такого пыла, как в начале обсуждений. Eunews

Politico дополняет: ожидается, что каждая страна коалиции сыграет свою роль в любой миссии на Украине. Это чревато опасностью, поскольку может втянуть в конфликт НАТО. К примеру, если европейские войска вступят в бой с армией России. Издание предполагает, что ведущую роль в формировании контингентов сыграют Великобритания и Франция. Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уже заявил, что ФРГ «пока не будет принимать решение о своем участии в возможной военной миссии на Украине» по окончании кризиса. Источники Politico сообщили, что Италия рассматривает возможность участия в воздушном патрулировании по образцу миссии НАТО по защите воздушного пространства стран Балтии. Польша и Румыния, которые граничат с Украиной, исключают отправку собственных войск, но готовы помочь с транспортом и логистикой. Президент Финляндии Александр Стубб, присутствовавший на встрече в Париже, заявил: «Мы не отправляем финнов на фронт на Украине. Финляндия примет участие в той или иной форме, когда придет время».

Ракеты для удара по Москве Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который является сопредседателем группы вместе с Макроном, отметил после встречи, что приветствует заявления некоторых партнеров «о поставках ракет большой дальности на Украину». Конкретные типы снарядов не назывались, но известно, что ранее Великобритания поставила Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, а Франция — SCALP. Три сценария отправки войск Немецкий журнал Der Spiegel раскрыл, что внутри «коалиции желающих» обсуждаются три варианта возможного военного присутствия европейцев на Украине после урегулирования кризиса. Один из сценариев — миссия наблюдателей для контроля исполнения мирного соглашения. Такой вариант считают маловероятным, поскольку он не дает Киеву реальных гарантий безопасности.

Программа подготовки украинских военнослужащих при участии западных армий выглядит более реальной. Учебные центры планируют размещать вдали от линии соприкосновения, а для выполнения задачи могут потребоваться десятки тысяч военных инструкторов и вспомогательного персонала.

Третий вариант предполагает полноценное обеспечение безопасности по всей линии боевого соприкосновения. Для этого понадобилось бы свыше 150 000 военнослужащих. Два ключевых элемента для Украины Европейские государства сводят будущие гарантии для Украины к двум опорным блокам — «демонстрационному» и «регенерационному», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Первый предполагает выносные контингенты в тыловых районах для сдерживания возможных ударов. Второй нацелен на интенсивную подготовку личного состава и восстановление материально-технической базы украинской армии.

По данным The Washington Post, в пакет закладывают прикрытие воздуха и моря Украины, а также развертывание на земле «сил обеспечения безопасности». Издание указывает, что проект изначально рассчитывает на непрерывную поддержку США средствами разведки и целеуказания. По словам европейских собеседников газеты, Вашингтон готов предоставить ресурсы наблюдения, системы командования и контроля, а также компоненты противовоздушной обороны. Источник The Washington Post в администрации Белого дома такую информацию не подтвердил. Он указал, что Трамп «еще не принял решение».

Зачем Европа устроила шоу Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов объяснил ведущей 360.ru Елене Кононовой, что войска Европы на Украине — скорее «демонстрационные». «Предупреждающая задача, чтобы показать, что на каких-то определенных территориях, которые они не называют Украиной, будут размещены эти войска», — пояснил политолог. Хасанов предположил, что европейцы, видимо, не хотят повторения ситуации 2022 года, когда армия России подошла к Киеву, а «Запад нас упрашивал отвести войска». После того как Россия вывела солдат из-под Киева, риторика Украины тут же поменялась, напомнил политолог. Встреча в Париже пока не принесла никаких реальных результатов. О подписанных документах стороны не сообщали. Ахмат Хасанов полагает, что такие саммиты европейцы используют как поводы для беседы. «Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что они не совсем Украину обсуждают, а какие-то свои дела», — допустил политолог. Очередной саммит вновь стал демонстрацией единения Европы, уверения, что их на самом деле заботит будущее Украины. Политолог полагает, что на самом же деле европейцы «просто пытаются достичь своих геополитических целей».