«Коалиция желающих» проработала варианты отправки военных на Украину

Страны «коалиции желающих» обсудили три сценария отправки своих военных на Украину в случае разрешения украинского кризиса. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Первый сценарий предполагает отправку наблюдательной группы для контроля соблюдения мирного соглашения. Этот вариант маловероятен, так как не обеспечивает надежной безопасности для Киева, отмечает журнал. Второй сценарий кажется более реалистичным: западные военные будут обучать украинских новобранцев на территории страны. При этом тренировочные базы разместятся вдали от линии фронта.

Военные стран коалиции признают, что присутствие западных солдат на Украине не гарантирует немедленного сдерживания, но надеются, что это станет мощной поддержкой для страны. Для реализации такой обучающей миссии потребуется отправить десятки тысяч военнослужащих из стран коалиции. Германия, в частности, поддерживает этот сценарий. Страны коалиции могли бы ежегодно обучать 150 тысяч украинских солдат вместо нынешних 90 тысяч. Кроме того, обучение может проводиться в Польше.

Третий сценарий журнал описывает как «всеобъемлющее обеспечение безопасности линии фронта». Во Франции и Великобритании, ведущих странах коалиции, его считают нереалистичным. При таком варианте коалиции пришлось бы отправить более 150 тысяч солдат в составе «хорошо вооруженных боевых соединений с авиационным прикрытием».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны сами решат, какие гарантии безопасности готовы предоставить, но присутствие войск со стороны государств-лидеров из «коалиции желающих» имеет первоочередное значение.