Трамп разочаровал лидеров ЕС нежеланием вводить санкции против России

Bild: в ЕС после беседы с Трампом не ожидают от него новых санкций против России

Среди европейских лидеров после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом царит «недовольство и разочарование». Об этом написала газета Bild.

По информации источников издания, европейские лидеры не ожидают, что Трамп решит ввести санкции против России. Лидеры ЕС предложили направить в Вашингтон своих представителей, чтобы организовать рабочую группу по введению новых антироссийских рестрикций.

«Однако согласился ли на это Трамп, неясно», — отметили авторы материала.

Источники сообщили, что Трамп выразил негодование, что Евросоюз по-прежнему закупает нефть в России. Спецпосланник США Стивен Уиткофф обвинил европейских лидеров, что они закупают российскую нефть через Индию.

Во время видеозвонка Трампа в зале присутствовали не все участники «коалиции желающих», а только шесть из 30. В их число вошли представители Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии, Еврокомиссии.