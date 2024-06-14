Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине
Политолог Станкевич: Запад и Украина не примут мирное предложение России
Запад и Украина не примут мирное предложение России, и конфликт продолжится. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич.
Что предложила Россия
Российская сторона заявила масштабный пакет предложений по украинскому вопросу, отметил эксперт. Первое требование — вывод украинских войск со всех территорий, закрепленных в Конституции России как ее часть.
«Во-вторых, это признание вот этих всех территорий, включая Крым. Полноценное международно-правовое признание вхождения этих территорий в состав России», — отметил Станкевич.
Третье предложение — присвоить Украине внеблоковый, нейтральный, безъядерный статус. Дополнительные меры связаны с демилитаризацией и денацификацией этой страны. В заключение — полная отмена всех введенных против России санкций.
Примут ли на Западе мирное предложение России
Мирный план России не примут ни Украина, ни НАТО, ни Соединенные Штаты, считает Станкевич. Никто из них не готов согласиться с этим предложением.
«Тем не менее здесь важна определенность. <…> Со стороны России, значит, какого-то конкретного мирного плана нет — это была некая уязвимость, как минимум, информационная и дипломатическая уязвимость. Вот теперь брешь заполнена, закрыта, появился внятный план со стороны России», — подчеркнул политолог.
Теперь все остальные участники этого сложного конфликта могут выстраивать свои позиции к российскому плану. Рассматривать предложение могут и на саммите НАТО, и на конференции в Швейцарии.
И все остальные сколько-нибудь серьезные международные дискуссии уже не смогут проигнорировать то, что заявлено от имени России, от имени Кремля.
Сергей Станкевич
политолог
По его словам, предложение России исключает решение украинского вопроса по корейскому сценарию.
«Предложение не примут, и конфликт продолжится. Конфликт продолжится, но станет понятно, что завершить его каким-то так называемым корейским вариантом, то есть где ничего не будет в международно-правовом смысле зафиксировано, вот это уже исключено», — заявил Станкевич.
Важно, чтобы сейчас начался процесс обсуждения с учетом российского плана — фактически, это переговорная позиция.
«Не исключено, что в процессе конкретных переговоров будут какие-то уточнения, но вот эта запросная, переговорная позиция есть, она доступна, и это фактически приглашение к переговорам тоже со стороны России», — отметил политолог.
Какие еще могут быть требования к Украине и Западу
Пожелания России к Западу могут выходить за пределы украинского конфликта. Речь идет о коллективной системе безопасности для Европы — это нужно будет обсуждать одновременно и параллельно с тематикой Украины.
«По этому поводу пока предложений не прозвучало, но я думаю, что они последуют. И это правильно, потому что важно как раз отсутствие системы коллективной безопасности в Европе, отказ наших партнеров, соседей по Европе пойти на создание такой системы с участием России», — рассказал Станкевич.
По его словам, этот отказ привел к конфликту. Россия не сможет заявить об окончании противостояния, пока в Европе не возникнет системы коллективной безопасности.
Российский лидер Владимир Путин сделал еще одно мирное предложение по Украине 14 июня в рамках встречи с руководством МИД. Он заявил, что возможный отказ Запада и Украины от этого плана — это их политическая ответственность за продолжение кровопролития.