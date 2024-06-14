Сегодня 15:07 Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине Политолог Станкевич: Запад и Украина не примут мирное предложение России 0 2 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Запад и Украина не примут мирное предложение России, и конфликт продолжится. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич.

Что предложила Россия Российская сторона заявила масштабный пакет предложений по украинскому вопросу, отметил эксперт. Первое требование — вывод украинских войск со всех территорий, закрепленных в Конституции России как ее часть. «Во-вторых, это признание вот этих всех территорий, включая Крым. Полноценное международно-правовое признание вхождения этих территорий в состав России», — отметил Станкевич. Третье предложение — присвоить Украине внеблоковый, нейтральный, безъядерный статус. Дополнительные меры связаны с демилитаризацией и денацификацией этой страны. В заключение — полная отмена всех введенных против России санкций.

Фото: РИА «Новости»

Примут ли на Западе мирное предложение России Мирный план России не примут ни Украина, ни НАТО, ни Соединенные Штаты, считает Станкевич. Никто из них не готов согласиться с этим предложением. «Тем не менее здесь важна определенность. <…> Со стороны России, значит, какого-то конкретного мирного плана нет — это была некая уязвимость, как минимум, информационная и дипломатическая уязвимость. Вот теперь брешь заполнена, закрыта, появился внятный план со стороны России», — подчеркнул политолог. Теперь все остальные участники этого сложного конфликта могут выстраивать свои позиции к российскому плану. Рассматривать предложение могут и на саммите НАТО, и на конференции в Швейцарии.

И все остальные сколько-нибудь серьезные международные дискуссии уже не смогут проигнорировать то, что заявлено от имени России, от имени Кремля. Сергей Станкевич политолог

Фото: РИА «Новости»

По его словам, предложение России исключает решение украинского вопроса по корейскому сценарию. «Предложение не примут, и конфликт продолжится. Конфликт продолжится, но станет понятно, что завершить его каким-то так называемым корейским вариантом, то есть где ничего не будет в международно-правовом смысле зафиксировано, вот это уже исключено», — заявил Станкевич. Важно, чтобы сейчас начался процесс обсуждения с учетом российского плана — фактически, это переговорная позиция. «Не исключено, что в процессе конкретных переговоров будут какие-то уточнения, но вот эта запросная, переговорная позиция есть, она доступна, и это фактически приглашение к переговорам тоже со стороны России», — отметил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Какие еще могут быть требования к Украине и Западу Пожелания России к Западу могут выходить за пределы украинского конфликта. Речь идет о коллективной системе безопасности для Европы — это нужно будет обсуждать одновременно и параллельно с тематикой Украины. «По этому поводу пока предложений не прозвучало, но я думаю, что они последуют. И это правильно, потому что важно как раз отсутствие системы коллективной безопасности в Европе, отказ наших партнеров, соседей по Европе пойти на создание такой системы с участием России», — рассказал Станкевич. По его словам, этот отказ привел к конфликту. Россия не сможет заявить об окончании противостояния, пока в Европе не возникнет системы коллективной безопасности. Российский лидер Владимир Путин сделал еще одно мирное предложение по Украине 14 июня в рамках встречи с руководством МИД. Он заявил, что возможный отказ Запада и Украины от этого плана — это их политическая ответственность за продолжение кровопролития.