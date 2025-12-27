Подарок Путину к Новому году: Зеленский летит к Трампу сдавать суверенитет. Неужели, это финал?

Декабрь 2025 года войдет в историю как крушение последнего оплота Украины и полного торжества Москвы. Зеленский летит заверять договор, написанный под диктовку России. Путин придумал сокрушительный финал СВО, но отчего договоренности вызвали шок в НАТО — а в Киеве уже три дня не умолкают крики?

Хороший разговор под Рождество На исходе 2025 года, когда дипломатическое напряжение достигло своего апогея, Владимир Зеленский сообщил о «в высшей степени продуктивном» телефонном разговоре с доверенными лицами Трампа. Разговор, состоявшийся в католическое Рождество, длился около часа и затронул фундаментальные аспекты готовящегося мирного соглашения. Со стороны Киева в обсуждении участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов и глава МИД Андрей Сибига. Суть беседы сводилась к обсуждению «субстантивных деталей» обновленного «плана мира» из 20 пунктов. Axios писал, что Украина пока отвергает те аспекты плана, которые предусматривают «значительные территориальные уступки». Пресс-представитель МИД России Мария Захарова 25 декабря рассказала журналистам, что власти «видят медленный, но устойчивый прогресс» в переговорах с США. В пятницу, 26 декабря, Кремль сообщил, что Юрий Ушаков, главный помощник президента Владимира Путина по вопросам внешней политики, провел переговоры со своими американскими коллегами.

Фото: РИА «Новости»

Когда подпишут мир на СВО? Трамп примет Зеленского в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря. Встреча говорит о значительном прогрессе в переговорах. Ранее глава Белого дома отмечал, что будет говорить с Зеленским напрямую только в том случае, если поймет, что сделка близка к завершению. Украинский лидер уже заявил, что «план Трампа согласован на 90%».

Мы не теряем ни дня. Мы договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое можно решить до Нового года. Владимир Зеленский

В беседе с Axios высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал переговоры с Умеровым и российским посланником Кириллом Дмитриевым как «позитивные и конструктивные». «Мы сделали все возможное в отношениях с россиянами и украинцами. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы движемся в правильном направлении», — сказал собеседник издания.

На что Украину толкают США Зеленский 26 декабря в украинской прессе заявил, что соглашение между Украиной и США почти готово. Вопрос его подписания зависит от хода встречи с Трампом. По словам украинского лидера, первые черновики нескольких документов подготовлены. Остались вопросы, которые требуется обсудить на уровне глав государств. Это гарантии безопасности, территории и экономическое развитие. Владимир Зеленский добавил, что существуют 20 пунктов плана и четыре стороны: Украина, США, Россия, Евросоюз. Без согласия со всеми окончательный договор о мире подписывать, по его мнению, нельзя. Двусторонние договоренности, отметил Зеленский, обсуждаются отдельно. Источник Axios подтвердил, что команда Трампа готова направить в сенат на ратификацию документ, текст которого основан на статье пятой устава НАТО. Он также добавил, что украинские и европейские собеседники Белого дома были удивлены готовностью США предложить столь много гарантий безопасности Киеву. Обе стороны поверили, что Россия может согласиться на новый план. Зеленский объяснил, что США готовы дать Украине гарантии на 15 лет с возможностью продления. Киев хочет большего.

Фото: РИА «Новости»

Неужели споры о Донбассе? Зеленский уверяет, что США и Украина все еще ведут переговоры о том, кто будет управлять крупнейшей в Европе атомной станцией в Запорожье. Вашингтон предложил совместную эксплуатацию станции Украиной, США и Россией. Киев хочет сделать ЗАЭС совместным только с США предприятием. Издание «Коммерсантъ» утверждает, что тема ЗАЭС поднималась на закрытой встрече Владимира Путина с представителями бизнеса 24 декабря. По данным этого СМИ, президент России рассказал, что вопрос совместного, российско-американского управления Запорожской АЭС действительно обсуждался. Представители США, предположительно, хотели бы заняться на этой станции майнингом. Обсуждались, по инициативе американской стороны, и коммерческие поставки энергии с ЗАЭС на Украину. Корреспондент «Коммерсанта» также добавил, что Путин вновь повторил: российская сторона готова пойти на уступки, которые обсуждались в Анкоридже. «Речь идет о том, что „Донбасс наш“. Было сказано, что „вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается“. Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже», — говорится в материале «Коммерсанта».

Фото: РИА «Новости»

Когда ВСУ уйдут из ДНР Axios утверждает, что США предложили превратить территории, с которых украинским войскам будет предложено вывести войска, в демилитаризованную «свободную экономическую зону». Зеленский настаивает на сопоставимом выводе российских войск с нынешней линии контроля и подчеркивает, что территориальные уступки должны быть одобрены на референдуме. В его рамках он хочет временного прекращения огня. Американская сторона такую идею приветствовала. Однако признала, что «логистика будет сложной». Источник того же Axios уверил, что участвовавшие в переговорах представители России согласились, что для референдума на Украине нужно прекратить огонь. Зеленский хочет 60-дневного перемирия. Москва, по оценке США, может потребовать более короткого срока. Украинский лидер готов вынести на референдум весь мирный план из 20 пунктов.

Фото: РИА «Новости»

Что США подарят России на Новый год Предполагаемое согласие России на временное перемирие для референдума на Украине украинская же пресса назвала «ключевым изменением». Этот шаг здесь назвали «огромным сдвигом в переговорах, который открывает путь к прекращению огня в ближайшее время». Пресса Украины отмечает, что трудно представить, почему Москва захотела бы согласиться на такой шаг. Журналисты предполагают, что США пообещали Кремлю крайне серьезный ответный шаг — моментальную отмену всех санкций, признание со стороны Вашингтона российской юрисдикции над ДНР и ЛНР. Замглавы МИД России Сергей Рябков косвенно подтвердил прогресс в переговорах.

Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Сергей Рябков

Какую хитрость упустила Россия Сегодняшние прогнозы о скором заключении соглашения создают иллюзию близости финала. Однако существует ключевой камень преткновения, о котором говорят недостаточно часто: ряд территорий России на данный момент остаются оккупированными украинской стороной, объяснил редакции 360.ru член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Когда сейчас говорят о том, что украинцы должны вывести войска с оставшейся части ДНР, будто забывают про Запорожье, Херсон и другие территории. Мне видится, что территориальная целостность является фундаментальным элементом любого суверенного государства, и для России этот вопрос носит принципиальный характер. Норат Аджамян

Фото: РИА «Новости»

Если внимательно изучить предложенные Зеленским 20 пунктов, добавил политолог, в них трудно найти реальные основания для того, чтобы Россия пошла навстречу. Условия сформулированы в духе «выводите войска», при этом сам Киев уходить с захваченных территорий не планирует. Даже в вопросе Запорожской АЭС Украина пытается выстроить схему, при которой основные дивиденды достанутся ей. «Есть ощущение, что Зеленский подготовил такой документ, чтобы Россия от него отказалась», — предположил аналитик. Что требовал Владимир Путин от Украины Норат Аджамян полагает, что несмотря на возможные тактические корректировки, не стоит забывать о базовых требованиях Владимира Путина, озвученных в июне 2024 года. Позиция Москвы ясна: полный вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР. Украина должна официально признать эти регионы, наряду с Крымом и ЛНР, неотъемлемой частью Российской Федерации, напомнил политолог. Кроме того, требования главы государства включают внеблоковый статус Украины, что является критически важным элементом безопасности России. Цели СВО — демилитаризация и денацификация — остаются актуальными, добавил Аджамян. «Двадцать пунктов Зеленского предполагают, что армия ВСУ будет составлять 800 тысяч солдат. Если Россия на это согласится, возникает вопрос, а является ли это демилитаризацией», — добавил аналитик.

Фото: РИА «Новости»

Политолог призвал не питать иллюзий относительно «миротворчества» Трампа. США уже в значительной степени захватили энергетический рынок Европы, вытеснив конкурентов.

Все из Трампа строят миротворца, а с другой стороны <…> через Украину они пытаются ослаблять Россию. Действительно ли США так хотят прекращения этого конфликта? Норат Аджамян