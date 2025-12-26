Украинский план урегулирования, который обсуждался ранее, существенно отличается от того, что разрабатывается в сотрудничестве с американской стороной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал Рябков в эфире программы «60 минут».

Ранее Зеленский впервые озвучил детали мирного соглашения, обсуждаемого на переговорах. Некоторые условия значительно отличаются от первоначальных требований России, а по ключевым пунктам позиции сторон остаются диаметрально противоположными. При этом текущая версия документа не удовлетворяет ни одну из сторон.

Президент Украины уверял, что 20-пунктный план по мирному урегулированию готов уже на 90%.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские союзники Украины продолжают поддерживать обострение конфликта, стремясь получить финансовую выгоду. По словам дипломата, ни о каком мире они и не помышляют.