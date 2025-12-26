Зеленский заявил, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

США предложили Украине договоренности сроком на 15 лет в рамках обсуждаемого плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, речь идет прежде всего о пакете гарантий безопасности, которые, согласно американскому предложению, должны действовать 15 лет с возможностью продления. Он отметил, что Киев считает такой срок недостаточным и рассчитывает добиться более долгосрочных обязательств.

«Я думаю, нам нужно больше 15 лет», — сказал Зеленский, добавив, что сочтет это большим успехом, если его американский коллега Дональд Трамп согласится с ним во время их встречи.

Как пишет Axios, эти параметры обсуждаются в преддверии встречи Зеленского с главой Белого дома. Украинский лидер добавил, что если условия плана окажутся слишком чувствительными, в том числе по территориальному вопросу, он готов вынести весь пакет договоренностей на всеукраинский референдум — при условии прекращения огня минимум на 60 дней.