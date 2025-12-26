Зеленский заявил, что готов вынести на референдум весь мирный план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум весь мирный план из 20 пунктов, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Об этом он рассказал порталу Axios .

По словам Зеленского, он рассчитывает согласовать рамки завершения конфликта с президентом США Дональдом Трампом на личной встрече в воскресенье. При этом предложенный американской стороной план, как отмечает издание, предполагает для Киева сложные территориальные уступки на востоке.

Зеленский подчеркнул, что попытается улучшить условия, но если компромисс окажется слишком болезненным, решение должен принять украинский народ. Он добавил, что референдум возможен только при реальном прекращении огня — в противном случае голосование будет небезопасным и может быть признано нелегитимным.

Axios отмечает, что в США готовность Киева к референдуму считают серьезным шагом вперед, хотя вопрос сроков перемирия и согласия Москвы остается открытым.

Также издание отмечает, что в субботу могут состояться онлайн-переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров.