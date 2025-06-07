Погибших бандеровцев сотни. По Харькову нанесли самый мощный удар с начала СВО

В ночь на 7 июня российские войска нанесли мощные удары по Харькову. Погибли сотни украинских военнослужащих, нарушены ротация и поставки оружия на фронт. Россия продолжает атаковать военные объекты Украины в ответ на теракты ВСУ.

Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушены ротация и поставки вооружения на фронт.

Он подчеркнул, что удары наносили по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам, где производились БПЛА, и складам.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели не менее 40 взрывов. По его словам, это была самая мощная атака на Харьков с начала спецоперации. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 22:48 пятницы объявили воздушную тревогу.

По данным местных СМИ, в Харькове в ночь на 7июня прогремело свыше 50 взрывов. Удары якобы наносили с помощью беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб.