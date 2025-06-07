Погибших бандеровцев сотни. По Харькову нанесли самый мощный удар с начала СВО
Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили сотни военных ВСУ в Харькове
В ночь на 7 июня российские войска нанесли мощные удары по Харькову. Погибли сотни украинских военнослужащих, нарушены ротация и поставки оружия на фронт. Россия продолжает атаковать военные объекты Украины в ответ на теракты ВСУ.
Мощный удар по Харькову: что известно
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что враг понес очень ощутимый урон.
Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушены ротация и поставки вооружения на фронт.
Сергей Лебедев
координатор николаевского подполья
Он подчеркнул, что удары наносили по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам, где производились БПЛА, и складам.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели не менее 40 взрывов. По его словам, это была самая мощная атака на Харьков с начала спецоперации. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 22:48 пятницы объявили воздушную тревогу.
По данным местных СМИ, в Харькове в ночь на 7июня прогремело свыше 50 взрывов. Удары якобы наносили с помощью беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб.
Атаки по военным объектам Украины
Лебедев также отметил, что в результате ударов по Днепропетровской области Украины уничтожены цеха военного производства ВСУ, мобильные системы ПВО и поражены резервы украинской армии, переброшенные к линии фронта. Кроме того, уничтожены две мобильные системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.
В Тернополе российские военные нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военной части в пригороде, добавил Лебедев. В ходе масштабной операции с использованием высокоточного оружия, беспилотников и ракет были успешно поражены намеченные цели. Это нанесло серьезный урон военной инфраструктуре ВСУ.
В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Под удар попали цеха сборки ударных дронов, пункты технического обслуживания и ремонта вооружения, а также склады боеприпасов ВСУ.
Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Минобороны России
Российские войска регулярно наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, местам дислокации личного состава и техники ВСУ в ответ на атаки противника по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что военные не атакуют жилые дома и социальные объекты.