Погибших бандеровцев сотни. По Харькову нанесли самый мощный удар с начала СВО

Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили сотни военных ВСУ в Харькове

ДСНС Украины
Фото: ДСНС Украины

В ночь на 7 июня российские войска нанесли мощные удары по Харькову. Погибли сотни украинских военнослужащих, нарушены ротация и поставки оружия на фронт. Россия продолжает атаковать военные объекты Украины в ответ на теракты ВСУ.

Мощный удар по Харькову: что известно

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что враг понес очень ощутимый урон.

Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушены ротация и поставки вооружения на фронт.

Сергей Лебедев

координатор николаевского подполья

Он подчеркнул, что удары наносили по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам, где производились БПЛА, и складам.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели не менее 40 взрывов. По его словам, это была самая мощная атака на Харьков с начала спецоперации. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 22:48 пятницы объявили воздушную тревогу.

По данным местных СМИ, в Харькове в ночь на 7июня прогремело свыше 50 взрывов. Удары якобы наносили с помощью беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб.

Фото: РИА «Новости»

Атаки по военным объектам Украины

Лебедев также отметил, что в результате ударов по Днепропетровской области Украины уничтожены цеха военного производства ВСУ, мобильные системы ПВО и поражены резервы украинской армии, переброшенные к линии фронта. Кроме того, уничтожены две мобильные системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.

В Тернополе российские военные нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военной части в пригороде, добавил Лебедев. В ходе масштабной операции с использованием высокоточного оружия, беспилотников и ракет были успешно поражены намеченные цели. Это нанесло серьезный урон военной инфраструктуре ВСУ.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Под удар попали цеха сборки ударных дронов, пункты технического обслуживания и ремонта вооружения, а также склады боеприпасов ВСУ.

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Минобороны России

Российские войска регулярно наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, местам дислокации личного состава и техники ВСУ в ответ на атаки противника по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что военные не атакуют жилые дома и социальные объекты.

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