Более 50 взрывов прогремели в Харькове ночью

В Харькове ночью 7 июня прогремело свыше 50 взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, город атаковали российские войска. Удары якобы наносили с помощью беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб.

«Власти заявляют об атаке 48 „Шахедов“, пяти КАБов и ракеты», — указали в публикации.

В городе после взрывов вспыхнуло несколько пожаров.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее рассказывал, что российские военные сорвали контратаку ВСУ недалеко от села Тихое в Харьковской области. Эксперт отметил, что российские военные нанесли превентивный артиллерийский удар по противнику. В результате украинская армия понесла значительные потери среди личного состава.

Несколько дней назад серия взрывов прогремела в Одессе. Воздушную тревогу объявляли в области дважды за ночь.