В Кремле раскрыли формат предстоящих переговоров в Абу-Даби

Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

Запланированные в ноябре в Абу-Даби переговоры пройдут в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Вы знаете, ничего исключать нельзя, но переговоры, о которых ведем речь, будут в трехстороннем формате», — заявил он.

Песков подчеркнул, что решение кризиса на Украине без обсуждения вопросов безопасности для России и Украины невозможно.

«Президент обозначил тему переговоров: вопросы безопасности для двух стран после того, как осуществится выход на мирное урегулирование. Это одна из важных частей выхода на мирное урегулирование», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области исторически являлись частью России. Поэтому у Украины нет права высказываться о территориальных потерях.