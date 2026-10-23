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    В Кремле раскрыли формат предстоящих переговоров в Абу-Даби

    Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Фото: РИА «Новости»

    Запланированные в ноябре в Абу-Даби переговоры пройдут в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

    «Вы знаете, ничего исключать нельзя, но переговоры, о которых ведем речь, будут в трехстороннем формате», — заявил он.

    Песков подчеркнул, что решение кризиса на Украине без обсуждения вопросов безопасности для России и Украины невозможно.

    «Президент обозначил тему переговоров: вопросы безопасности для двух стран после того, как осуществится выход на мирное урегулирование. Это одна из важных частей выхода на мирное урегулирование», — добавил пресс-секретарь главы государства.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области исторически являлись частью России. Поэтому у Украины нет права высказываться о территориальных потерях.