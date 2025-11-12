Восточная часть Купянска — под контролем российской армии, в плотном кольце оказались около пяти тысяч украинских боевиков. Все попытки деблокировать окружение как снаружи, так и изнутри, терпят поражение — ВС России не дают противнику ни шанса, кроме сдачи в плен. До полного взятия Купянска осталось недолго, и это позволит забить последний гвоздь крышку гроба врага. В чем сложность боев за город и что потеряют ВСУ вместе с Купянском — в материале 360.ru.

Купянск в кольце Бои за Купянск перешли в новую фазу в конце октября, когда российская армия взяла город в кольцо вместе с дислоцированными там пятью тысячами вэсэушников. Для окружения города группировке войск «Запад» пришлось овладеть переправой через реку Оскол, что было нелегкой задачей, признал в беседе с 360.ru эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Специалист пояснил, что группировка российских войск на Купянском направлении действовала локально, город на линии боевого соприкосновения выглядел как отдельный фрагмент. На большей части ЛБС в Харьковской области боевые действия не ведутся, она неактивна. «Это осложняло боевые действия на данном направлении, поскольку противник имел возможность оперирования своими резервами. Плюс нужно понимать, что все-таки правый берег реки Оскол — это высокий берег, и его штурмовать было не очень просто. И только благодаря тому, что мы там создали несколько ударных плацдармов, получилось зайти, и в итоге с севера мы обошли город Купянск», — пояснил эксперт.

Орлов также отметил, что до последнего у ВСУ имелся канал подвоза боеприпасов и продовольствия, а также ротации на левом берегу Оскола. Это придавало противнику устойчивости и не давало российским войскам продвигаться с той скоростью, с которой хотелось. ВСУ на протяжении недели предпринимали попытки вырваться из окружения. По приказу президента Владимира Зеленского украинские боевики пытаются атаковать российские части извне, в частности, со стороны Благодатовки и Петровки. Также украинские военные безуспешно пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового, чтобы деблокировать окруженные подразделения. Результатом стали лишь потери личного состава и боевой техники.

В конце прошедшей недели российские подразделения отчитались о зачистке западной части Купянска. Операторы беспилотников принимают в этом активное участие, уничтожая военную технику, на которой украинские боевики пытаются вырваться из населенного пункта. Одна из неудачных попыток вэсэушника атаковать российских солдат на велосипеде попала на видео. На кадрах украинский боец едет на велосипеде, при этом на спине у него рюкзак с вооружением. По данным журналистов, транспортное средство вместе с водителем уничтожили российским БПЛА. В Сети вэсэушника прозвали «боевым велосипедистом».

Перспективы взятия Купянска Во вторник, 11 ноября, Минобороны сообщило, что «западники» взяли под контроль восточную часть Купянска. «В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города», — отметили в сводке.

Военный эксперт отметил, что без взятия левобережья реки Оскол российская армия не сможет продвигаться дальше. После взятия Купянска наши бойцы двинутся на Изюм, также в планах — отрезание Славянско-Краматорского плацдарма противника. Орлов отметил, что на этом направлении продвижение дается с трудом, потому что противник на протяжении 10 лет строил там фортификационные сооружения, поэтому достаточно сложно «грызть оборону» ВСУ, потому что она там закопана и забетонирована. «И это не очень быстро получается разбирать. С другой стороны, Изюм, Красноармейск позволяет захлопнуть над всей этой вражеской группировкой крышку. И это решит много проблем, в том числе откроет возможность наступления на Харьков с южной стороны и с юго-восточной и облегчит действия наших подразделений на других участках фронта», — резюмировал Орлов.