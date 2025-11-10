Попытки ВСУ прорвать кольцо вокруг Купянска опять сорвались
«РВ»: ВСУ неделю контратакуют у Купянска, пытаясь прорвать окружение
Вооруженные силы Украины неделю предпринимают безуспешные попытки вырвать свои подразделения из окружения в Купянске. Только за последние сутки российские войска отбили три контратаки противника, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Операция по деблокировке началась семь дней назад по приказу президента Украины Владимира Зеленского. ВСУ пытались пробиться к Купянску и реке Оскол.
Российские военные остановили три атаки из окрестностей Благодатовки и Петровки. Погибли до 50 украинских солдат, ВСУ потеряли четыре станции радиоэлектронной борьбы, три автомобиля HMMWV, по два пикапа и бронетранспортера.
Ранее стало известно о завершающейся зачистке западной части Купянска. Под контроль России перешли почти 20 зданий.