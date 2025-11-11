В Купянске российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Им удалось полностью освободить восточную часть города, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на этом участке спецоперации отличились подразделения группировки войск «Запад». В Купянске действуют штурмовые отряды 6-й армии.

«Полностью освобождена восточная часть города», — подчеркнули в Минобороны.

За сутки в зоне ответственности «Запада» ВСУ потеряли более 220 военнослужащих.

В Запорожской области под контроль ВС России перешел населенный пункт Новоуспеновское, его освободили бойцы группировки «Восток».